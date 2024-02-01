آمير سبورتس تجمع 1.3 مليار دولار في طرح عام بأمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) جمعت شركة“آمير سبورتس” (Amer Sports Inc) نحو 1.3 مليار دولار في طرح عام أولي في الولايات المتحدة بسعر أقل من النطاق الذي تم الترويج له، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، ما يجعله ثاني طرح عام أولي كبير خلال أسبوع يتخلف عن هدفه.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية إن الشركة المصنعة لمضارب التنس“ويلسون” وأحذية التزلج“سالومون” قامت بتسعير 100 مليون سهم بسعر 13 دولارا للسهم الواحد. وقالت المصادر إن ثلاثة أعضاء في التحالف الذي استحوذ على الشركة في عام 2019، وافقوا على شراء 21 مليون سهم إضافي بسعر الاكتتاب العام، بالإضافة إلى التزامهم السابق.

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يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة“آمير” عند 1.3 مليار دولار هو الأكبر منذ أن جمعت شركة“بيركنستوك” القابضة 1.48 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات جمعتها“بلومبرغ”.

قامت“آمير” بالترويج لطرح 100 مليون سهم بسعر يتراوح بين 16 إلى 18 دولاراً، وفقا لأوراق الإيداع، ولم يستجب ممثل الشركة على الفور لطلبات التعليق.

وافق أعضاء التحالف، بقيادة شركة“آنتا سبورتس برودكتس” (Anta Sports Products Ltd)، على شراء الأسهم بسعر الطرح، وفقا لإيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وتخطط شركتا“آنتا”، و”آناميريد إنفستمتنس” (Anamered Investments Inc) لشراء ما يصل إلى 220 مليون دولار من الأسهم لكل منهما، بينما تشتري“تينسنت هولدينغز” (Tencent Holdings Ltd) أسهماً بقيمة 70 مليون دولار، حسبما تظهر الإيداعات. و”آناميريد” هي شركة الاستثمار التابعة لشيب ويلسون مؤسس شركة“لولوليمون أثيليتيكا” (Lululemon Athletica Inc) لبيع ملابس اليوغا.

مع قيام التحالف الآن بشراء أسهم بقيمة 783 مليون دولار، فإنه سيمثل حوالي 60% من الاكتتاب العام، حسبما تظهر البيانات التي جمعتها“بلومبرغ”.

قد تؤدي النتيجة المخيبة للآمال إلى تثبيط الانتعاش الناشئ في سوق الاكتتابات الأولية. فشلت موجة التفاؤل الأولية حول عرض شركة“آرم” (Arm Holdings Plc)، مصممة أشباه الموصلات، بقيمة 5.23 مليار دولار في سبتمبر في تحقيق انتعاش مأمول في السوق، مع انخفاض التسعير النهائي لبعض الاكتتابات العامة الأولية عن النطاق السعري.

في الأسبوع الماضي، فشلت شركة“برايت سبيرنغ هيلث سيرفيسيس” (BrightSpring Health Services Inc). المدعومة من“كي كي آر آند كو” (KKR & Co) في تحقيق هدف الاكتتاب العام، حيث جمعت 693 مليون دولار فقط في بيع الأسهم لأول مرة بعد أن طلبت ما يصل إلى 960 مليون دولار. انخفضت أسهم الشركة، التي باعت أيضا ما يقرب من 400 مليون دولار من وحدات رأس المال الملموس في سياق الطرح، بنسبة 15% عن سعر الاكتتاب العام.

تحظى شركة“آمير سبورتس” بدعم من أكبر شركة منتجة للملابس الرياضية في الصين، وهي شركة“آنتا سبورتس”، التي تمتلك علامات تجارية تشمل مضارب البيسبول“لويسفيل سلاجر” (Louisville Slugger)، ومعدات“آركتيريكس” (Arc'teryx) الخارجية، ومعدات“آتوميك” (Atomic) الشتوية.

تكبدت“آمير سبورتس” خسارة صافية بلغت حوالي 115.6 مليون دولار من إيرادات قدرها 3.05 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، وفقا للإيداعات. وترى فرص سوقية عبر علاماتها التجارية بقيمة تقارب 522 مليار دولار اعتبارا من عام 2022.

تظهر الإيداعات أن الشركة، التي لها مكاتب في هلسنكي وميونيخ وكراكوف وشانغهاي، لديها أكثر من 10800 موظف على مستوى العالم.

استحوذ التحالف الذي تقوده“آنتا” على شركة“آمير سبورتس” مقابل حوالي 5.2 مليار دولار في عام 2019 كجزء من محاولة لجلب المعدات الرياضية المتطورة إلى الطبقة المتوسطة الغنية بشكل متزايد في الصين.

ويقود الاكتتاب العام للشركة كل من“جولدمان ساكس”، و”بنك أوف أميركا”، و”جي بي مورجان”، ومورجان ستانلي”. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة اليوم الخميس في بورصة نيويورك.





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