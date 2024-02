آمير سبورتس تجمع 1.3 مليار دولار في طرح عام بأمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) جمعت شركة“آمير سبورتس” (Amer Sports Inc) نحو 1.3 مليار دولار في طرح عام أولي في الولايات المتحدة بسعر أقل من النطاق الذي تم الترويج له، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، ما يجعله ثاني طرح عام أولي كبير خلال أسبوع يتخلف عن هدفه.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية إن الشركة المصنعة لمضارب التنس“ويلسون” وأحذية التزلج“سالومون” قامت بتسعير 100 مليون سهم بسعر 13 دولارا للسهم الواحد. وقالت المصادر إن ثلاثة أعضاء في التحالف الذي استحوذ على الشركة في عام 2019، وافقوا على شراء 21 مليون سهم إضافي بسعر الاكتتاب العام، بالإضافة إلى التزامهم السابق.

يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة“آمير” عند 1.3 مليار دولار هو الأكبر منذ أن جمعت شركة“بيركنستوك” القابضة 1.48 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات جمعتها“بلومبرغ”.

قامت“آمير” بالترويج لطرح 100 مليون سهم بسعر يتراوح بين 16 إلى 18 دولاراً، وفقا لأوراق الإيداع، ولم يستجب ممثل الشركة على الفور لطلبات التعليق.

وافق أعضاء التحالف، بقيادة شركة“آنتا سبورتس برودكتس” (Anta Sports Products Ltd)، على شراء الأسهم بسعر الطرح، وفقا لإيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وتخطط شركتا“آنتا”، و”آناميريد إنفستمتنس” (Anamered Investments Inc) لشراء ما يصل إلى 220 مليون دولار من الأسهم لكل منهما، بينما تشتري“تينسنت هولدينغز” (Tencent Holdings Ltd) أسهماً بقيمة 70 مليون دولار، حسبما تظهر الإيداعات. و”آناميريد” هي شركة الاستثمار التابعة لشيب ويلسون مؤسس شركة“لولوليمون أثيليتيكا” (Lululemon Athletica Inc) لبيع ملابس اليوغا.

مع قيام التحالف الآن بشراء أسهم بقيمة 783 مليون دولار، فإنه سيمثل حوالي 60% من الاكتتاب العام، حسبما تظهر البيانات التي جمعتها“بلومبرغ”.

قد تؤدي النتيجة المخيبة للآمال إلى تثبيط الانتعاش الناشئ في سوق الاكتتابات الأولية. فشلت موجة التفاؤل الأولية حول عرض شركة“آرم” (Arm Holdings Plc)، مصممة أشباه الموصلات، بقيمة 5.23 مليار دولار في سبتمبر في تحقيق انتعاش مأمول في السوق، مع انخفاض التسعير النهائي لبعض الاكتتابات العامة الأولية عن النطاق السعري.

في الأسبوع الماضي، فشلت شركة“برايت سبيرنغ هيلث سيرفيسيس” (BrightSpring Health Services Inc). المدعومة من“كي كي آر آند كو” (KKR & Co) في تحقيق هدف الاكتتاب العام، حيث جمعت 693 مليون دولار فقط في بيع الأسهم لأول مرة بعد أن طلبت ما يصل إلى 960 مليون دولار. انخفضت أسهم الشركة، التي باعت أيضا ما يقرب من 400 مليون دولار من وحدات رأس المال الملموس في سياق الطرح، بنسبة 15% عن سعر الاكتتاب العام.

تحظى شركة“آمير سبورتس” بدعم من أكبر شركة منتجة للملابس الرياضية في الصين، وهي شركة“آنتا سبورتس”، التي تمتلك علامات تجارية تشمل مضارب البيسبول“لويسفيل سلاجر” (Louisville Slugger)، ومعدات“آركتيريكس” (Arc'teryx) الخارجية، ومعدات“آتوميك” (Atomic) الشتوية.

تكبدت“آمير سبورتس” خسارة صافية بلغت حوالي 115.6 مليون دولار من إيرادات قدرها 3.05 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، وفقا للإيداعات. وترى فرص سوقية عبر علاماتها التجارية بقيمة تقارب 522 مليار دولار اعتبارا من عام 2022.

تظهر الإيداعات أن الشركة، التي لها مكاتب في هلسنكي وميونيخ وكراكوف وشانغهاي، لديها أكثر من 10800 موظف على مستوى العالم.

استحوذ التحالف الذي تقوده“آنتا” على شركة“آمير سبورتس” مقابل حوالي 5.2 مليار دولار في عام 2019 كجزء من محاولة لجلب المعدات الرياضية المتطورة إلى الطبقة المتوسطة الغنية بشكل متزايد في الصين.

ويقود الاكتتاب العام للشركة كل من"جولدمان ساكس"، و"بنك أوف أميركا"، و"جي بي مورجان"، ومورجان ستانلي". ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة اليوم الخميس في بورصة نيويورك.





