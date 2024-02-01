أرباح شل تفوق التوقعات عام 2023 بفضل تجارة الغاز الطبيعي المسال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“شل” اليوم الخميس، تحقيق أرباح سنوية أعلى من المتوقع في عام 2023، رغم انخفاضها مقارنة بعام 2022 الذي سجلت خلاله أرباح الشركة أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأوضحت“شل” في تقريرها المالي الذي صدر اليوم، تحقيق أرباح معدلة بقيمة 28.25 مليار دولار خلال عام 2023، بانخفاض بلغ 29% على أساس سنوي بعدما بلغت أرباح عام 2022 أعلى مستوى سنوي على الإطلاق عند 39.9 مليار دولار.
موضوعات متعلقة
الأمم المتحدة: قطاع غزة يحتاج عقودًا للتعافي من التدمير الاقتصادي واردات الهند من النفط الروسي تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 12 شهراً صادرات كوريا الجنوبية ترتفع في يناير بفضل الرقائق
ويقارن ذلك متوسط توقعات المحللين عند 27.5 مليار دولار على مدار العام الماضي، في حين بلغت الأرباح المعدلة للربع الرابع من العام 7.31 مليار دولار.
وقالت“شل” في التقرير إن نتائج العام الماضي تعكس قوة أعمالها في تجارة الغاز الطبيعي المسال، وتحسن هوامش الربح، الأمر الذي يعوض ضعف تجارة المنتجات النفطية.
وأضاف البيان أنه من المقرر إجراء برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، وأنه تم الانتهاء من عمليات أخرى لإعادة الشراء بنفس القيمة، تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107796242
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.