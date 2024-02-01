أرباح شل تفوق التوقعات عام 2023 بفضل تجارة الغاز الطبيعي المسال

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“شل” اليوم الخميس، تحقيق أرباح سنوية أعلى من المتوقع في عام 2023، رغم انخفاضها مقارنة بعام 2022 الذي سجلت خلاله أرباح الشركة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وأوضحت“شل” في تقريرها المالي الذي صدر اليوم، تحقيق أرباح معدلة بقيمة 28.25 مليار دولار خلال عام 2023، بانخفاض بلغ 29% على أساس سنوي بعدما بلغت أرباح عام 2022 أعلى مستوى سنوي على الإطلاق عند 39.9 مليار دولار.

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ويقارن ذلك متوسط توقعات المحللين عند 27.5 مليار دولار على مدار العام الماضي، في حين بلغت الأرباح المعدلة للربع الرابع من العام 7.31 مليار دولار.

وقالت“شل” في التقرير إن نتائج العام الماضي تعكس قوة أعمالها في تجارة الغاز الطبيعي المسال، وتحسن هوامش الربح، الأمر الذي يعوض ضعف تجارة المنتجات النفطية.

وأضاف البيان أنه من المقرر إجراء برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، وأنه تم الانتهاء من عمليات أخرى لإعادة الشراء بنفس القيمة، تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي.





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