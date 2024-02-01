25.3 مليون جنيه مبيعات كوم أمبو بمزاد الأراضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي؛ نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا، بإجمالي مبيعات 25.27 مليون جنيه.
وبلغت قيمة المبيعات بمزاد منطقة كوم أمبو 23.3 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعات منطقة غرب الدلتا نحو 1.94 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة
“مطاحن مصر الوسطى” تربح 56.9 مليون جنيه في النصف الأول “المتحدة للإسكان” تشتري 300 ألف سهم خزينة أرباح“أبو قير للأسمدة” تتراجع 43% في النصف الأول
وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.
وبلغت المبيعات بمنطقة غرب الدلتا نحو 275 ألف جنيه، فيما لم يتم مبيعات بمزاد منطقة كوم أمبو.
وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عن رسو عملية تباطين مساقي على الشركة باجمالي طول 50 ألف متر باجمالي 14.24 مليون جنيه.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المُقبل.
وكانت اعتمدت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).
وتستهدف تستهدف تحقيق فائض قدره 20.68 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل فائض متوقع 13.71 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
كما تستهدف الشركة تحقيق إيرادات من العمليات المستمرة خلال العام المالي المقبل بقيمة 111.52 مليون جنيه، مقابل 114.94 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
ارتفعت أرباح شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 99% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 15.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 8. ملايين جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة إلى 69.81 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 48.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عن نتيجة جلستي مزاد بيع أراضي بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.
وقالت الشركة إن مبيعات منطقة كوم أمبو بلغت 435.5 ألف جنيه، فيما لم تسجل منطقة غرب الدلتا أي مبيعات.
وكانت قررت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عقد مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة.
وأوضحت الشركة أن المزاد لبيع معدات مخردة ورواكد خردة.
MENAFN01022024000202011048ID1107796241