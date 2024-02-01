25.3 مليون جنيه مبيعات كوم أمبو بمزاد الأراضي

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي؛ نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا، بإجمالي مبيعات 25.27 مليون جنيه.

وبلغت قيمة المبيعات بمزاد منطقة كوم أمبو 23.3 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعات منطقة غرب الدلتا نحو 1.94 مليون جنيه.

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وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.

وبلغت المبيعات بمنطقة غرب الدلتا نحو 275 ألف جنيه، فيما لم يتم مبيعات بمزاد منطقة كوم أمبو.

وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عن رسو عملية تباطين مساقي على الشركة باجمالي طول 50 ألف متر باجمالي 14.24 مليون جنيه.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المُقبل.

وكانت اعتمدت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).

وتستهدف تستهدف تحقيق فائض قدره 20.68 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل فائض متوقع 13.71 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

كما تستهدف الشركة تحقيق إيرادات من العمليات المستمرة خلال العام المالي المقبل بقيمة 111.52 مليون جنيه، مقابل 114.94 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

ارتفعت أرباح شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 99% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 15.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 8. ملايين جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة إلى 69.81 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 48.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عن نتيجة جلستي مزاد بيع أراضي بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.

وقالت الشركة إن مبيعات منطقة كوم أمبو بلغت 435.5 ألف جنيه، فيما لم تسجل منطقة غرب الدلتا أي مبيعات.

وكانت قررت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عقد مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة.

وأوضحت الشركة أن المزاد لبيع معدات مخردة ورواكد خردة.