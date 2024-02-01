الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل اجتماع بنك إنجلترا

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع بنك انجلترا اليوم، والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة عند 5.25%، فضلاً عن صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو.

هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.33% إلى 484 نقطة، مع تراجع أسهم قطاعي المصارف والتعدين بنحو 1.6%.

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وفي حين استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7624 نقطة، تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 16844 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% إلى 7592 نقطة

وخسر سهم“بي إن بي باريبا” 7.72% من قيمته في بداية الجلسة، بعدما أعلن المصرف الفرنسي تحقيق مبيعات فصلية دون المتوقع، فضلاً عن خفض مستهدفاته للأرباح.

ويترقب المستثمرون اليوم، صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، في ظل توقعات تباطؤ التضخم إلى 2.7% في قراءة يناير الأولية، انخفاضاً من 2.9% في قراءة ديسمبر.





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