الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل اجتماع بنك إنجلترا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع بنك انجلترا اليوم، والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة عند 5.25%، فضلاً عن صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو.
هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.33% إلى 484 نقطة، مع تراجع أسهم قطاعي المصارف والتعدين بنحو 1.6%.
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وفي حين استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7624 نقطة، تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 16844 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% إلى 7592 نقطة
وخسر سهم“بي إن بي باريبا” 7.72% من قيمته في بداية الجلسة، بعدما أعلن المصرف الفرنسي تحقيق مبيعات فصلية دون المتوقع، فضلاً عن خفض مستهدفاته للأرباح.
ويترقب المستثمرون اليوم، صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، في ظل توقعات تباطؤ التضخم إلى 2.7% في قراءة يناير الأولية، انخفاضاً من 2.9% في قراءة ديسمبر.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107796240
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