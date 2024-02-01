نمو النشاط الصناعي الصيني خلافاً للتقديرات الرسمية

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر مسح خاص صدرت نتائجه اليوم الخميس، نمو النشاط الصناعي الصيني للشهر الثالث على التوالي في يناير، بدعم من زيادة طلبيات التصدير للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وذلك خلافاً للبيانات الرسمية التي كشفت انكماش النشاط لأربعة أشهر متتالية.

استقر مؤشر“كايكسن” لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني عند قراءة 50.8 نقطة على أساس شهري في يناير، مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 50.6 نقطة خلال نفس الفترة، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي، وفق تقرير صدر عن“إس آند بي جلوبال” اليوم.

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ويقارن ذلك بالبيانات الرسمية التي صدرت من مكتب الإحصاءات الوطني أمس، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.2 نقطة في يناير بعد أن بلغ 49 نقطة في ديسمبر، ليواصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي.

وقال“وانج تشي” كبير الاقتصاديين لدى مجموعة“كايكسن إنسايت جروب” في التقرير، إن الطلب الخارجي ارتفع قليلاً في يناير مع زيادة الطلبيات الجديدة للتصدير لأول مرة منذ 7 أشهر.

وأضاف أن الشركات التي شملها المسح أفادت بأن الزيادة الأكبر في الإنتاج كانت بفضل السلع الاستثمارية، بينما تحسن الطلب الخارجي بشكل رئيسي بدعم من السلع الوسيطة.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” أن التباين بين نتائج الاستطلاع الخاص والبيانات الحكومية يعود إلى اختلاف عينات المسح، حيث يشمل استطلاع“كايكسن” حوالي 650 شركة صناعية خاصة ومملوكة للدولة، وتكون أكثر ميلاً نحو التصدير وتقع في مناطق ساحلية، بينما يركز المؤشر الرسمي على 3.2 ألف شركة في جميع أنحاء الصين.





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