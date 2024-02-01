نمو النشاط الصناعي الصيني خلافاً للتقديرات الرسمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر مسح خاص صدرت نتائجه اليوم الخميس، نمو النشاط الصناعي الصيني للشهر الثالث على التوالي في يناير، بدعم من زيادة طلبيات التصدير للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وذلك خلافاً للبيانات الرسمية التي كشفت انكماش النشاط لأربعة أشهر متتالية.
استقر مؤشر“كايكسن” لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني عند قراءة 50.8 نقطة على أساس شهري في يناير، مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 50.6 نقطة خلال نفس الفترة، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي، وفق تقرير صدر عن“إس آند بي جلوبال” اليوم.
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ويقارن ذلك بالبيانات الرسمية التي صدرت من مكتب الإحصاءات الوطني أمس، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.2 نقطة في يناير بعد أن بلغ 49 نقطة في ديسمبر، ليواصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وقال“وانج تشي” كبير الاقتصاديين لدى مجموعة“كايكسن إنسايت جروب” في التقرير، إن الطلب الخارجي ارتفع قليلاً في يناير مع زيادة الطلبيات الجديدة للتصدير لأول مرة منذ 7 أشهر.
وأضاف أن الشركات التي شملها المسح أفادت بأن الزيادة الأكبر في الإنتاج كانت بفضل السلع الاستثمارية، بينما تحسن الطلب الخارجي بشكل رئيسي بدعم من السلع الوسيطة.
وذكرت شبكة“سي إن بي سي” أن التباين بين نتائج الاستطلاع الخاص والبيانات الحكومية يعود إلى اختلاف عينات المسح، حيث يشمل استطلاع“كايكسن” حوالي 650 شركة صناعية خاصة ومملوكة للدولة، وتكون أكثر ميلاً نحو التصدير وتقع في مناطق ساحلية، بينما يركز المؤشر الرسمي على 3.2 ألف شركة في جميع أنحاء الصين.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107796239
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