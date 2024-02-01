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صادرات كوريا الجنوبية ترتفع في يناير بفضل الرقائق

2/1/2024 4:19:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية، في يناير، للشهر الرابع على التوالي بفضل انتعاش صادرات الرقائق.

وأوضحت بيانات وزارة التجارة والصناعة، أن قيمة صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 54.6 مليار دولار في الشهر الماضي.

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وانخفضت الواردات بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى 54.3 مليار دولار في الشهر الماضي مما أدى إلى فائض تجاري قدره 300 مليون دولار.

ومن جانب آخر، شهدت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضا بنحو 7.4% على أساس سنوي خلال 2023 وسط ركود في صناعة الرقائق مع غموض الاقتصاد العالمي.

وانتعشت الصادرات، وهي محرك رئيسي لنمو الاقتصاد الكوري، في أكتوبر بعد تراجعها على أساس سنوي لمدة 13 شهرا متتاليا.

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