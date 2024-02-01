صادرات كوريا الجنوبية ترتفع في يناير بفضل الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية، في يناير، للشهر الرابع على التوالي بفضل انتعاش صادرات الرقائق.
وأوضحت بيانات وزارة التجارة والصناعة، أن قيمة صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 54.6 مليار دولار في الشهر الماضي.
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وانخفضت الواردات بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى 54.3 مليار دولار في الشهر الماضي مما أدى إلى فائض تجاري قدره 300 مليون دولار.
ومن جانب آخر، شهدت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضا بنحو 7.4% على أساس سنوي خلال 2023 وسط ركود في صناعة الرقائق مع غموض الاقتصاد العالمي.
وانتعشت الصادرات، وهي محرك رئيسي لنمو الاقتصاد الكوري، في أكتوبر بعد تراجعها على أساس سنوي لمدة 13 شهرا متتاليا.
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