واردات الهند من النفط الروسي تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 12 شهراً

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت واردات الهند من النفط الروسي للشهر الثاني على التوالي في يناير، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 12 شهراً في ظل تضرر إمدادات خام“سوكول” الخفيف جراء العقوبات الغربية.

ووفق بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، انخفضت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 4.2% إلى 1.3 مليون برميل يومياً في يناير، في حين أظهرت بيانات أخرى من وكالة“فورتيكس” لتتبع الناقلات انخفاضاً بنسبة 9% إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة.

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وقالت“سيرينا هوانج” رئيسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى“فورتيكس”، إن تقلص الفارق بين الخصم السعري للخام الروسي مقابل الخام القادم من الشرق الأوسط، والعقوبات الأمريكية الأخيرة على مالكي السفن ممن ينقلون نفط روسيا بسعر يتجاوز سقف العقوبات، وزيادة أقساط التأمين على السفن بسبب هجمات البحر الأحمر، جميعها عوامل جعلت الخام الروسي أقل جاذبية بالنسبة لمصافي التكرير الهندية.

وأضافت أن واردات الهند من النفط الروسي قد تنخفض بدرجة أكبر خلال الأشهر المقبلة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أنه من المقرر حصول الهند على 5 شحنات على الأقل من خام“سوكول” الخفيف في فبراير، بعدما لم تتلق أية شحنات في يناير.





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