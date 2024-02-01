واردات الهند من النفط الروسي تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 12 شهراً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت واردات الهند من النفط الروسي للشهر الثاني على التوالي في يناير، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 12 شهراً في ظل تضرر إمدادات خام“سوكول” الخفيف جراء العقوبات الغربية.
ووفق بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، انخفضت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 4.2% إلى 1.3 مليون برميل يومياً في يناير، في حين أظهرت بيانات أخرى من وكالة“فورتيكس” لتتبع الناقلات انخفاضاً بنسبة 9% إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة.
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وقالت“سيرينا هوانج” رئيسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى“فورتيكس”، إن تقلص الفارق بين الخصم السعري للخام الروسي مقابل الخام القادم من الشرق الأوسط، والعقوبات الأمريكية الأخيرة على مالكي السفن ممن ينقلون نفط روسيا بسعر يتجاوز سقف العقوبات، وزيادة أقساط التأمين على السفن بسبب هجمات البحر الأحمر، جميعها عوامل جعلت الخام الروسي أقل جاذبية بالنسبة لمصافي التكرير الهندية.
وأضافت أن واردات الهند من النفط الروسي قد تنخفض بدرجة أكبر خلال الأشهر المقبلة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أنه من المقرر حصول الهند على 5 شحنات على الأقل من خام“سوكول” الخفيف في فبراير، بعدما لم تتلق أية شحنات في يناير.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107796236
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