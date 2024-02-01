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الضرائب: الأنظمة وقواعد البيانات لم تتعرض للاختراق

2/1/2024 4:19:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تتضمنه من قواعد بيانات ومعلومات ضريبية للممولين أو المكلفين أو عمليات ضريبية لم تتعرض للاختراق الإلكتروني.

وشددت المصلحة، اليوم الخميس، على أن هذه الأنظمة الضريبية وقواعد البيانات تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية، وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية.

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وذكرت أن أنظمة أمن وحماية المعلومات والبيانات تخضع للتحديث المستمر؛ بما يجعلها أكثر قدرة على صد أي محاولات اختراق إلكتروني للمنظومات الضريبية الرقمية.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تستعين بكبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ على نحو يسهم في توطين أحدث التكنولوجيات الدولية المتقدمة، والتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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