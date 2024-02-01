الضرائب: الأنظمة وقواعد البيانات لم تتعرض للاختراق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تتضمنه من قواعد بيانات ومعلومات ضريبية للممولين أو المكلفين أو عمليات ضريبية لم تتعرض للاختراق الإلكتروني.
وشددت المصلحة، اليوم الخميس، على أن هذه الأنظمة الضريبية وقواعد البيانات تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية، وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية.
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وذكرت أن أنظمة أمن وحماية المعلومات والبيانات تخضع للتحديث المستمر؛ بما يجعلها أكثر قدرة على صد أي محاولات اختراق إلكتروني للمنظومات الضريبية الرقمية.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تستعين بكبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ على نحو يسهم في توطين أحدث التكنولوجيات الدولية المتقدمة، والتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
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