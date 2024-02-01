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الأمم المتحدة: قطاع غزة يحتاج عقودًا للتعافي من التدمير الاقتصادي

2/1/2024 4:19:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت تقرير أممي، إن العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة إذا انتهت الآن مع بدء إعادة الإعمار على الفور، واستمر اتجاه النمو في الفترة 2007 – 2022 بمعدل نمو متوسط قدره 0.4%، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2092 لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة أصدرته منظمة“أونكتاد”، أن التقديرات حاليا تشير إلى أن اقتصاد غزة قد انكمش بالفعل بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وأدت العملية العسكرية إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير، وعجلت بانكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 24%، وانخفاض بنسبة 26.1% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام كامل.

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وأشار إلى أنه وحتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا المتمثل في نمو الناتج المحلى الاجمالي بنسبة 10% سنويا؛ فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في غزة حتى عام 2035 سيظل يصل إلى مستوى ما قبل الحصار في عام 2006.

وأكد التقرير، على أن تعافي اقتصاد غزة من العملية العسكرية الحالية سوف يتطلب التزاما ماليا يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي نتج عن العملية العسكرية في غزة عام 2014 والذي بلغ 3.9 مليار دولار، كما سيتطلب جهدا دوليا متضافرا لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل النزاع.

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