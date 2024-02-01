قصف إسرائيلي يستهدف جبلين في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيران رشاشاته الثقيلة جبلين في جنوب لبنان.

وذكرت“الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم، أن“العدو استهدف، صباحاً، من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة بنيران رشاشاته الثقيلة جبلي اللبونة والعلام”.

وأشارت إلى أن“العدو الإسرائيلي أطلق، مساء أمس الأربعاء، عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف ورميش، ما أدى إلى أضرار جسيمة

في المزروعات وأشجار الزيتون والصنوبر وتضرر شبكة المياه، وأطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور”.

ووفق الوكالة ،“أدت غارة مساء أمس على بلدة بيت ليف إلى تدمير منزل وارتقاء شهيد نعته لاحقاً المقاومة الإسلامية”.

ولفتت الوكالة إلى أن“قضية النزوح في اتجاه المناطق الآمنة اللبنانية، وخاصة في منطقة صور، مازالت ترمي بثقلها الكبير على اتحاد بلديات صور والبلديات في قضاء صور، فيما لم تعتمد الأقضية اللبنانية الأخرى مراكز استقبال النازحين سوى مركز في منطقة الغازية”.

( د ب أ )



