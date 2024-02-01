قصف إسرائيلي يستهدف جبلين في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيران رشاشاته الثقيلة جبلين في جنوب لبنان.
وذكرت“الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم، أن“العدو استهدف، صباحاً، من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة بنيران رشاشاته الثقيلة جبلي اللبونة والعلام”.
وأشارت إلى أن“العدو الإسرائيلي أطلق، مساء أمس الأربعاء، عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف ورميش، ما أدى إلى أضرار جسيمة
في المزروعات وأشجار الزيتون والصنوبر وتضرر شبكة المياه، وأطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور”.
ووفق الوكالة ،“أدت غارة مساء أمس على بلدة بيت ليف إلى تدمير منزل وارتقاء شهيد نعته لاحقاً المقاومة الإسلامية”.
ولفتت الوكالة إلى أن“قضية النزوح في اتجاه المناطق الآمنة اللبنانية، وخاصة في منطقة صور، مازالت ترمي بثقلها الكبير على اتحاد بلديات صور والبلديات في قضاء صور، فيما لم تعتمد الأقضية اللبنانية الأخرى مراكز استقبال النازحين سوى مركز في منطقة الغازية”.
( د ب أ )
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