قوات الاحتلال تستولي على ثلاث مركبات من قرية الساوية جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على ثلاث مركبات في قرية الساوية جنوب نابلس، أثناء مرورها على حاجز عسكري عند مدخل القرية.
وأفاد المواطن معتصم صالح للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أنزلته من مركبته برفقة والده المسن في البرد القارس، واستولت على مركبته من نوع "باسات".
كما استولت على مركبة عمومية للمواطن نجم الدين أحمد قفينة، ومركبة نوع "سلفادور" للمواطن رأفت عمر خليل.
وأضاف صالح، أن قوات الاحتلال تتعمد إذلال المواطنين عند الحاجز الذي نصبته عند مفترق القرية بعد العدوان على غزة، وتواصل عرقلة تنقل المواطنين.
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