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قوات الاحتلال تستولي على ثلاث مركبات من قرية الساوية جنوب نابلس

2/1/2024 4:16:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على ثلاث مركبات في قرية الساوية جنوب نابلس، أثناء مرورها على حاجز عسكري عند مدخل القرية.

وأفاد المواطن معتصم صالح للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أنزلته من مركبته برفقة والده المسن في البرد القارس، واستولت على مركبته من نوع "باسات".

كما استولت على مركبة عمومية للمواطن نجم الدين أحمد قفينة، ومركبة نوع "سلفادور" للمواطن رأفت عمر خليل.

وأضاف صالح، أن قوات الاحتلال تتعمد إذلال المواطنين عند الحاجز الذي نصبته عند مفترق القرية بعد العدوان على غزة، وتواصل عرقلة تنقل المواطنين.

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