إضراب النار بالمنازل في غزة ممارسة شائعة لجنود الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت صحيفة "هآرتس" أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أمر جنوده بإضرام النار في المنازل التي غادرها سكانها في قطاع غزة، وأن مئات عدة منها تعرضت لأضرار يتعذر إصلاحها.

ووفقا لتلك المعلومات، فقد بدأ جنود إسرائيليون بحرق المنازل تنفيذا لأوامر مباشرة من قادتهم، دون الحصول على الإذن القانوني اللازم للقيام بذلك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الجنود دمروا خلال الشهر المنصرم مئات عدة من المباني، ثم أشعلوا النار في هيكل البناية حتى تحترق، وتصبح عديمة الفائدة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ردّه على التقرير،“إن تدمير المباني يتم بوسائل معتمدة فقط، وإن أي تصرف يُنفذ بطرق مختلفة سيُتحقق منه”.

وعندما سُئل عن هذه الممارسة الجديدة، قال قائد في جيش الاحتلال لصحيفة هآرتس، "إن المباني تُختار للحرق بناء على معلومات استخباراتية".

وفي ردّه على سؤال هآرتس، عن مبنى محترق غير بعيد من المكان الذي أجرت الصحيفة معه اللقاء، زعم القائد العسكري الذي لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن هُويته، أنه "لا بد أن تكون هناك معلومات عن مالك المبنى، أو ربما أنه عُثر على شيء ما بداخله. لا أعرف بالضبط سبب إضرام النار في هذا المنزل".

وأكد 3 ضباط يقودون القتال في غزة للصحيفة، أن إحراق المنازل أصبح ممارسة شائعة. وقال قائد إحدى الكتائب لجنوده الأسبوع الماضي، بينما كانوا يختتمون عملياتهم في منطقة معينة في غزة: "أخرجوا أغراضكم من المنزل، وجهزوه للحرق".

وكشفت تحقيقات هآرتس، أن هذه الممارسة كانت في الأصل مقتصرة على حالات بعينها فقط، ولكنها أصبحت شائعة أكثر فأكثر مع استمرار الحرب.

في الآونة الأخيرة، لجأ الجنود الإسرائيليون المنتشرون في غزة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار أنفسهم وهم يشاركون في إحراق المنازل في غزة.

وتمضي الصحيفة في كشفها، حيث أشارت إلى أن حرق مبنى ما، يعني“أن ساكنيه لن يتمكنوا من العودة للعيش فيه مرة أخرى”.

وتابعت القول إن جيش الاحتلال تعمد فعل هذا، منذ بدء حربه على غزة، إلى تدمير منازل أعضاء "حركة حماس"، أو مواطني القطاع،“انتقاما لمقتل زملائهم الجنود، أو حتى لهجوم”حركة حماس على إسرائيل"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023′′.

وأضافت أن وحدات مقاتلة تابعة لسلاح الهندسة، تستخدم في الغالب الألغام والمتفجرات، وأحيانا المعدات الثقيلة في هدم المنازل.

وأوردت هآرتس، نقلا عن تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يتضمن تحليلا لصور التقطتها أقمار صناعية، أن ما بين 144 ألفا إلى 170 ألف مبنى في قطاع غزة أصيبت بأضرار منذ بدء الحرب.

وتوصل تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية الشهر الماضي، إلى أن مساحات كاملة من القطاع قد مُحيت في بيت حانون وجباليا وحي الكرامة في مدينة غزة.

وجاء في التقرير أيضا، أن 350 مدرسة ونحو 170 مسجدا وكنيسة، إما تضررت وإما دُمرت حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.