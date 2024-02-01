يسعى لإفشال الصفقة.. مسؤولون إسرائيليون: تصريحات نتنياهو مضرة بمفاوضات الأسرى

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين مشاركين بمفاوضات تبادل الأسرى قولهم، إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضرة، مؤكدين، أن نتنياهو
"ربما يسعى لإفشال الصفقة".
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن حكومته تبذل قصارى جهدها لإعادة الأسرى بقطاع غزة، معتبرا أن هذه الجهود "تبقى في إطار السرية" لضمان نجاحها.
وأضاف: "أنا مقيد بالمشاركة معكم، وأطلب منكم أن تفهموا أننا ملتزمون حقًا بإطلاق سراح الأسرى بكل معنى الكلمة، وهذا ليس مجرد كلام".
وتابع نتنياهو: "نبذل جهدا حقيقا، وليس وهمياً، من منطلق التزامنا بإعادة الجميع، فالفكر يدور حول الجميع، والجهد يدور حول الجميع".
وأوضح أنه "من السابق لأوانه القول كيف يتم ذلك، لكنه جهد يتم هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات بالذات"، وفق المصدر ذاته.
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