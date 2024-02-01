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يسعى لإفشال الصفقة.. مسؤولون إسرائيليون: تصريحات نتنياهو مضرة بمفاوضات الأسرى

2/1/2024 4:16:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين مشاركين بمفاوضات تبادل الأسرى قولهم، إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضرة، مؤكدين، أن نتنياهو
"ربما يسعى لإفشال الصفقة".

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن حكومته تبذل قصارى جهدها لإعادة الأسرى بقطاع غزة، معتبرا أن هذه الجهود "تبقى في إطار السرية" لضمان نجاحها.

وأضاف: "أنا مقيد بالمشاركة معكم، وأطلب منكم أن تفهموا أننا ملتزمون حقًا بإطلاق سراح الأسرى بكل معنى الكلمة، وهذا ليس مجرد كلام".

وتابع نتنياهو: "نبذل جهدا حقيقا، وليس وهمياً، من منطلق التزامنا بإعادة الجميع، فالفكر يدور حول الجميع، والجهد يدور حول الجميع".

وأوضح أنه "من السابق لأوانه القول كيف يتم ذلك، لكنه جهد يتم هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات بالذات"، وفق المصدر ذاته.

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