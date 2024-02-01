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قانون أميركي يحظر دخول أعضاء حماس للولايات المتحدة

2/1/2024 4:16:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 422 صوتا، على مشروع قانون يُحرِم المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من مزايا قانون الهجرة الأميركي، بينما صوّتت ضده النائبتان الديمقراطيتان، كوري بوش، ورشيدة طليب.

ويمنع القانون دخول أي عضو ينتمي لحماس، أو شارك في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دخول الولايات المتحدة.كما يحظر منح المنتمين للحركة أي إعفاء من الترحيل بموجب قانون الهجرة الأميركي.

ويشمل القانون أيضا،“أعضاء الجهاد الإسلامي” و"حزب الله" اللبناني، والأجانب الذين يؤيدون نشاطاتهم.

ووصفت النائبة رشيدة طليب القانون بأنه تحريض على معاداة الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت 3 جولات من العقوبات على“حماس”، منذ إطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان آخرها قرار الخزانة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرض عقوبات على قادة بارزين في الحركة، بينهم: القيادي محمود الزهار.

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