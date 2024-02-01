قانون أميركي يحظر دخول أعضاء حماس للولايات المتحدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 422 صوتا، على مشروع قانون يُحرِم المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من مزايا قانون الهجرة الأميركي، بينما صوّتت ضده النائبتان الديمقراطيتان، كوري بوش، ورشيدة طليب.
ويمنع القانون دخول أي عضو ينتمي لحماس، أو شارك في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دخول الولايات المتحدة.كما يحظر منح المنتمين للحركة أي إعفاء من الترحيل بموجب قانون الهجرة الأميركي.
ويشمل القانون أيضا،“أعضاء الجهاد الإسلامي” و"حزب الله" اللبناني، والأجانب الذين يؤيدون نشاطاتهم.
ووصفت النائبة رشيدة طليب القانون بأنه تحريض على معاداة الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت 3 جولات من العقوبات على“حماس”، منذ إطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان آخرها قرار الخزانة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرض عقوبات على قادة بارزين في الحركة، بينهم: القيادي محمود الزهار.
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