10% من ممثّلي وممثّلات الشعب السويسري من حملة الجنسية المزدوجة

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) So viele Mitglieder des Schweizer Parlaments besitzen einen zweiten PassEspañol (es) El 10% del parlamento suizo tiene un segundo pasaporte中文 (zh) 十分之一的瑞士议员持有两国护照Français (fr) Un élu sur dix au Parlement suisse possède un second passeport (الأصلي)Pусский (ru) Cколько депутатов швейцарского парламента имеют второй паспортEnglish (en) One in ten Swiss parliamentarians has a second passport日本語 (ja) スイスの連邦議員、約1割が二重国籍Italiano (it) Parlamentari, una persona su 10 ha un secondo passaporto

تُعرف سويسرا بكونها بلد هجرة، وينعكس ذلك بشكل متزايد على مستوى مؤسساتها السياسية. ويضم البرلمان الجديد الذي انتخب في خريف العام الماضي، 24 عضوا وعضوة من حملة جواز سفر ثان بالإضافة إلى الجواز السويسري، وفقا لتعداد أنجزه سويس إنفو (SWI swissinfo). ونجد التوزيع على النحو التالي: 19 عضوا وعضوة في مجلس النواب (الغرفة السفلى، التي تمثّل السكان)، و5 أعضاء وعضوات في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا، التي تمثّل الكانتونات).

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يمثّل عدد الأفراد من حملة جنسيتين خلال الفترة التشريعية الحالية (2023-2027)، أقلّ نسبيا من نظرائهم.هن خلال الفترة التشريعية السابقة. في نهاية هذه الأخيرة، بلغ عدد أفراد هذه الفئة 29 فردا، فيما لم يُعِد عدد من المعنيّين.يات الترشّح أو لم يُعَد انتخابهم.ن.

مع ذلك، يشير الاتجاه العام، على مر السنين، إلى تزايد عدد مزدوجي ومزدوجات الجنسية داخل البرلمان الفدرالي بغرفتيْه، حيث كان هناك ثلاث نواب فقط من حملة جنسيتيْن في بداية الألفية الجديدة. ولم يُلزم البرلمانيون والبرلمانيات بالإعلان عن جنسيتهم.هن الثانية إلا منذ صيف 2022، وهو ما يفسّر هذه الزيادة.

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يتماشى هذا التطوّر مع الاتجاه العام الملاحظ بين السكان، حيث تزداد نسبة مزدوجي ومزدوجات الجنسية باطّراد. وتكشف إحصاءات 2021 أنه كان بحوزة 19% من الأشخاص المقيمين.ات في سويسرا جواز سفر ثان مقابل 14% في عام 2010.

موضوع مثير للجدل

تثير هذه الظاهرة موجات احتجاج بشكل دوري داخل حزب الشعب اليميني المحافظ، كان أحدثها تلك التي أثارها عضو مجلس النواب عن هذا الحزب، مايك إيغّر، والذي تقدّم بالتماسرابط خارجي بهذا الشأن إلى البرلمان في شهر ديسمبر الماضي.

وجاء في اقتراح البرلماني المذكور أنه: "لا يُستبعد أن يواجه أعضاء وعضوات في الجمعية الفدرالية تضاربَ مصالح على حساب سويسرا بسبب الجنسية المزدوجة". ولمعالجة هذه المشكلة، يقترح مايك إيغّر، إلزام البرلمانيين والبرلمانيات بالتخلي عن الجنسية الثانية حال انتخابهم.هنّ أو بإعلان الولاء للكنفدرالية".

وسبق أن أُثير نقاش حادّ حول الجنسية المزدوجة في عام 2017، قبيْل انتخاب وزير الخارجية الحالي، إنياتسيو كاسيس، لعضوية الحكومة الفدرالية. حيث بادر كاسيس حينها بالتخلّي طوعيا عن جوازه الإيطالي لضمان حصوله على أصوات اليمين المحافظ.

تخلو تشكيلة الحكومة الفدرالية الحالية من حملة جنسية ثانية. ومن أجل الحفاظ على هذا الوضع، حاول حزب الشعب تمرير قانون يمنع حيازة جواز سفر ثان لأعضاء وعضوات الحكومة، لكن المحاولة باءت بالفشل. مع ذلك نجح الحزب الأوسع تمثيلية في البرلمان في إقرار إجراء يلزم النواب والنائبات بالإعلان عن الجنسية الثانية. وقد دخل هذا الأجراء حيّز النفاذ في عام 2022.

يتجاوز هذا الجدل بشأن الجنسية المزدوجة لأصحاب وصاحبات المناصب السياسية الهامّة حدودَ سويسرا. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، طالب حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اليميني المحافظ، مؤخرا يأن يحمل وزراء ووزيرات ولاية بادن فورتمبيرغ الجنسية الألمانية حصريا. وفي فرنسا، أثار هذا الموضوع جدلا حادا في عام 2016، في سياق النقاش حول سحب الجنسية من الأشخاص المحكوم عليهم.ن في قضايا ارهابية.

وتُعدّ أستراليا كذلك من البلدان التي شهدت ضجة كبيرة بسبب هذا الموضوع، حيث تفجّرت فضيحة كبرى في عام 2017، عندما كُشفت تفاصيل الجنسيات المزدوجة لعدد من الشخصيات السياسية المهمة، في الوقت الذي يحظر الدستور الأسترالي ذلك.

ما هو الوضع في البلدان الأخرى؟

تسمح العديد من البلدان لحملة جنسيات اخرى بتولي مسؤوليات يتم الوصول إليها عبر الانتخاب، لكن وفق شروط متنوعة. وهذا هو الحال خاصة في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا. وعموما، لا تعلن هذه البلدان عن أعضاء وعضوات البرلمان من حملة أكثر من جنسية، لذا، فإنه من الصعب القيام بمقارنات.

المملكة المتحدة : يمكن للشخص الترشّح للبرلمان إذا كان أو كانت لها جنسية مزدوجة من أيرلندا أو بلد من الكومنولث أو بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترتبط تاريخيا بالمملكة المتحدة.

الولايات المتحدة: يسمح بازدواجية الجنسية للبرلمانيين والبرلمانيات، لكنّ ذلك لا يشمل رئاسة البلاد. تيد كروز، السيناتور من تكساس، على سبيل المثال، هو من مواليد كالغاري، وكان مواطنا كنديا حتى عام 2016، حيث تخلى عن جنسيته الكندية، من أجل الترشّح للرئاسة. أما الممثّل السينمائي الذي أصبح حاكما لكليفورنيا، أرنولد شوارزنيغر، فقد احتفظ بجنسيته النمساوية بينما كان يشغل منصبه.

ألمانيا: في هذا البلد، كان لا يُسمح بالجنسية المزدوجة إلا لمواطني.ات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا. ولكن مؤخّرا، منح البرلمان هذه الفرصة للمواطنين.ات الآخرين.يات، من خلال تيسير شروط الحصول على جواز السفر الألماني. على سبيل المثال، يمتلك دافيد ماكاليستر، الذي كان يعتبر في وقت ما الشخص الذي سيخلف المستشارة أنغيلا ميركل، الجنسية البريطانية.

كندا: كان رئيس وزراء كندا السابق، جون تيرنر، في عام 1984 يتمتع بالجنسية البريطانية بالإضافة إلى جنسيته الكندية. بينما كان زعيم الليبراليين.يات السابق، ستيفان ديون، فرنسيّا. ومنذ حوالي عشر سنوات، كان ما لا يقل عن 11% من أعضاء وعضوات البرلمان الكندي من ذوي.ات الجنسيات المزدوجة.

End of insertion"لا للتنكّر للأصل

ينتمي أغلب البرلمانيين والبرلمانيات من حملة الجنسيات المزدوجة، مثلما يكشف الرسم البياني التالي، إلى أحزاب اليسار (13 من الحزب الاشتراكي، وثلاثة من حزب الخضر). كذلك ينتمي ثلاثة منهم.هن إلى الحزب الليبرالي الراديكالي: وثلاثة آخرون.يات لحزب الشعب اليميني المحافظ.

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أحد هؤلاء، جان لوك أدّور، النائب عن كانتون فاليه، والذي أٌدين بتهمة التمييز العنصري ضد المسلمين.ات من قبل المحكمة الفدرالية في عام 2020، وهو ينتمي إلى جناح الصقور بحزب الشعب المحافظ. ومع ذلك، لا يتورّع عن إعلان جنسيته الإيطالية إلى جانب جنسيته السويسرية، وهو لا يعير بالاً للانتقادات الموجّهة له من قبل زملائه وزميلاته في الحزب.

حصل النائب البرلماني جان لوك أدور على الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج. © Keystone / Peter Schneider

وعلى الرغم من رفضه لظاهرة "اختلاط السكان"، يرى هذا النائب أن حمل أعضاء وعضوات البرلمان لجنسية ثانية لا يُعرّض ولاءهم.هن تجاه الكنفدرالية للخطر. ويقول: "يتوجّب النزاهة والاندماج بالكامل على كلّ الأفراد، ولكن ليس بالضرورة التنكّر للأصول."

مخاوف لا مبرّر لها

سارة فايس، هي الأخرى برلمانية مزدوجة الجنسية، من كانتون بازل، لكنها تنتمي إلى اليسار. تقول عن نفسها: "لقد ورثت الجنسية الفرنسية عن جدّتي، التي جاءت إلى سويسرا بعد الحرب العالمية الثانية، وحصلتُ على الجواز الفرنسي عندما كنت في العاشرة من عمري، ولم أعش في ذلك البلد أبدا، كما أنه ليس لدي ارتباط خاص به".

وتعتبر فايس التزام البرلمانيين والبرلمانيات بالإعلان عن الجنسية الثانية شكلا من أشكال الشفافية. وحسب رأيها: "قد لا يكون هذا هو هدف حزب الشعب، الذي يقول إنه اقترح هذا الإجراء لأنه كان يخشى وقوعَ مزدوجي.ات الجنسية في تضارب مصالح". لكن هذه المخاوف لا مبرّر لها، وهي تسهم فقط في إشعال جدل غير ضروري، حسب تعبيرها.

وتنظر البرلمانية الاشتراكية إلى ازدياد التعددية في البرلمان السويسري كمؤشر جيد للتنوع. ومع ذلك، فإنها ترى أن هناك تقدّمًا يجب تحقيقه عبر: "تمثيل أفضل للجنسيات، وكذلك للأجناس والتوجهات الجنسية والمهن والفئات الاقتصادية المختلفة".

سارة فايس، البرلمانية الاشتراكية من كانتون بازل- المدينة، تمتلك جواز سفر فرنسي ورثته عن جدّتها. © Keystone / Alessandro Della Valle

استمرار أشكال من التمييز

يشدّد الخبير السياسي نيناد ستوفانوفيك، على أن ليس هناك بالضرورة أصول مهاجرة للنواب والنائبات من حملة جواز سفر ثان، مثل جان لوك أدّور. كما يُلاحظ أن نسبة ذوي وذوات الجنسية المزدوجة لاتزال ضئيلة في البرلمان، حيث لا تمثّل سوى 10%. ويقول: "لو كان البرلمان حقًّا مرآةً للمجتمع، فإن نسبة ذوي.ات الجنسيتيْن يجب أن تكون ضعف ما هي عليه الآن تقريبًا".

وأظهرت دراسة قام بها نيناد ستوفانوفيك وليا بورتمان أن المرشحين والمرشحات من حملة أسماء ذات أصول مهاجرة عادة ما يتم تضمينهم.هن في القوائم الانتخابية، ولكن نادرا ما يتم ترشيحهم.هنّ. ويوضّح ستوفانوفيك: "تجعل هاتان الآليتان من الصعب على الأشخاص من أصل مهاجر دخولَ البرلمان". وفي الواقع، يحمل معظم أعضاء وعضوات البرلمان أسماءً وألقابًا لا تشي بازدواجية الجنسية.

ويشير نيناد ستوفانوفيك إلى أن دور الأحزاب كبير في تعزيز تمثيل الأشخاص من أصول مهاجرة، حيث يمكن للأحزاب "منحهم.هن ظهورا أكبر من خلال وضعهم.هن في مراتب أعلى في القوائم الانتخابية أو تخصيص قوائم خاصة بهم.هن".

تعتبر نويمي كاريل، مؤلفة رسالة دكتوراه حول الوصول إلى المناصب السياسية على مستوى البلديات في سويسرا، أنه من الأهمية بمكان التحرك على المستوى المحلي"، ولكن قبل التمكّن من ترسيم الاسم أو الترشح في القائمة، يجب الالتحاق بها أوّلا. وهنا أيضًا، ليس كل شيء سهلاً. حيث تشرح إنه " يجب على الأحزاب تجنيد أعضاء وعضوات جدد وتعزيز الأشخاص من أصول مهاجرة"، مشدّدة على أن ذلك يُعتبر مهمّة طويلة المدى.

الجنسية الإيطالية في المقدّمة

بعض الجنسيات أيضا ممثلة أفضل من غيرها على الساحة السياسية السويسرية: حيث نجد 13 برلمانيا وبرلمانية من حملة جواز إيطالي، يليه الجواز الألماني، والفرنسي والتركي، بمعدّل ثلاثة برلمانيين.ات لكل واحد منها. وبالنسبة لمن تبقى من هذه الفئة، نجد جاكلين بادران من أستراليا، ودانيا جوسيتش من كولومبيا.

ويُلاحظ أن الجنسيات الثانية الرئيسية (الإيطالية، والفرنسية والألمانية، والتركية) التي نجدها تحت قبة البرلمان هي نفسها الأوسع انتشارا بين صفوف السكان عموما. في المقابل، لا يوجد تمثيل للجوازيْن البرتغالي والإسباني في البرلمان، على الرغم من تشكيل رعايا هذيْن البلديْن ثالث ورابع أكبر تجمّعيْن للمهاجرين.ات من حملة جنسيتيْن.

>> اشتمل البرلمان منذ تسعينات القرن الماضي على حوالي أربعين عضوة وعضوة من ذوي الجنسيات المزدوجة، وكانت الغالبية للأصول الإيطالية- السويسرية:

محتويات خارجية

لا يفاجئ هذا التوزيع على المستوى الوطني، الذي يشبه إلى حد كبير نظيره على المستوى المحلي، نويمي كاريل. التي تلاحظ " إتقان المهاجرين والمهاجرات من البلدان المجاورة عادةً إحدى اللغات الوطنية، وهو ما يفسح المجال للمشاركة السياسية للأفراد من الجبل الأوّل." مضيفةً "ثم إن الأسماء، بالنسبة للرجال والنساء، لا تشكّل عقبة أمام المسار السياسي".

وليس من المستغرب هذا الحضور القوي لحملة الجنسية المزدوجة السويسرية-الإيطالية في الحياة السياسية المحلي، حيث إنها تعتبر أكبر مجموعة من أصول أجنبية في البلاد. ويتعلّق الأمر بأفراد من الجيل الثاني والثالث، وربما من الجيل الرابع من المهاجرين.ات الذين واللواتي يعود تاريخ وصولهم.ن إلى سويسرا إلى هجرة العمال الإيطاليين والإيطاليات في النصف الثاني من القرن العشرين.

يُترجم هذا التاريخ الطويل الآن إلى مقبولية على مستوى المؤسسات السياسية ويعكس اعترافا بهم.هن كمواطنين.ات ضمن المجتمع السويسري. يعتبر هذا المسار طويلاً بالتأكيد، ولكنه يشيع أيضا نوعًا من التفاؤل بأن المشاركة السياسية المستقبلية سوف تمنح فرصا لفئات أخرى من السكان من أصول مهاجرة"، حسب الباحثة.

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي/ أم