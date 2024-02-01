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ليمونة بيعت بـ 1800 دولار في بريطانيا.. ما قصتها؟ صورة

2/1/2024 3:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيعت ليمونة عمرها 285 عاما بـ 1800 دولار بمزاد علني في بريطانيا.

وعلى الرغم من أن الهدف من طرح الليمونة في المزاد كان على سبيل المرح والدعابة، إلا أنها أشعلت مزايدة محمومة بين الراغبين بشرائها.

وتم العثور على الثمرة المجففة مقاس 5 سم في خزانة أثناء عملية تطهير منزل.
وكان أصحاب المنزل يفرزون ممتلكات عمهم عندما عثروا على خزانة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر واعتقدوا أنها ذات قيمة، مما دفعهم لعرضها على أحد تجار المزادات.
وكانت المفاجأة عندما عثر أخصائي المزادات على الليمونة في الجزء الخلفي من أحد الأدراج أثناء تصوير الخزانة للبيع.
ويوضح النقش المحفور على قشرة الليمونة "إهداء من السيد بي لو فرانشيني في 4 تشرين الثاني 1739 إلى الآنسة إي باكستر".
ويعتقد أنه تم إحضار الليمونة إلى إنجلترا من الهند كهدية رومانسية.
وقال تاجر المزادات ديفيد بريتل "اعتقدنا أننا سنحظى ببعض المرح ونطرحها في المزاد بسعر يتراوح بين 40 إلى 60 جنيها إسترلينيا. لكنها بيعت بمبلغ وصل إلى 1416 جنيهاً إسترلينياً".




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