الاحتلال يصيب شابين في طوباس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شابان بالرصاص الحي، واعتُقل آخر، منتصف الليلة الماضية، خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة طوباس.



وأفادت مصادر طبية، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في القدم، والآخر أسفل الظهر، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب أيمن سامي دراغمة، بعد مداهمة منزل ذويه، كما داهم عشرة منازل خلال عملية الاقتحام، وعاث فيها خرابا.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، منتصف الليلة، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.



