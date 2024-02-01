الاحتلال يصيب شابين في طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شابان بالرصاص الحي، واعتُقل آخر، منتصف الليلة الماضية، خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة طوباس.
وأفادت مصادر طبية، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في القدم، والآخر أسفل الظهر، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب أيمن سامي دراغمة، بعد مداهمة منزل ذويه، كما داهم عشرة منازل خلال عملية الاقتحام، وعاث فيها خرابا.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، منتصف الليلة، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
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