اعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية - رابط

اعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية - رابط
التاريخ
2/1/2024 3:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
صدرت نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024.
للحصول على رابط نتائج الشامل انقر هنا
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