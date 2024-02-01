هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحرق منازل الفلسطينيين بغزة تنفيذا لأوامر ضباطه

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحرق منازل الفلسطينيين بغزة تنفيذا لأوامر ضباطه
التاريخ
2/1/2024 3:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يحرق منازل الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذا لأوامر من ضباطه الذين يقودون القتال هناك.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات ليلية في أنحاء الضفة الغربية شملت طوباس وقلقيلية وبيت لحم، حيث دهمت عدة منازل، وتصدى لها مقاومون فلسطينيون على مدى ساعات عدة منذ ليل الأربعاء.
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