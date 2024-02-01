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هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحرق منازل الفلسطينيين بغزة تنفيذا لأوامر ضباطه

2/1/2024 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يحرق منازل الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذا لأوامر من ضباطه الذين يقودون القتال هناك.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات ليلية في أنحاء الضفة الغربية شملت طوباس وقلقيلية وبيت لحم، حيث دهمت عدة منازل، وتصدى لها مقاومون فلسطينيون على مدى ساعات عدة منذ ليل الأربعاء.


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