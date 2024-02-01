صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يعلن عن استثماره في شركة الشيخ الدولية للصناعات الغذائية

MENAFN - Al Wakeel News)كشف صندوق رأس المال والاستثمار الأردني أنه استكمل اجراءات الاستحواذ على حصة مؤثرة في شركة الشيخ الدولية للصناعات الغذائية، وهي مزرعة ألبان متخصصة ومصنع للأجبان، تدير عملياتها في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على الأجبان المتخصصة المستخدمة عادةً في الحلويات الشرقية.



تأسست شركة الشيخ عام 2007 على يد عبد السلام العرقاوي وأبنائه زكريا وإبراهيم وصالح. تمتلك الشركة مزرعة ألبان تقع في منطقة الحلّابات ويُصدَّر حوالي 25% من إجمالي المبيعات إلى أكثر من 10 دول، أبرزها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين.



وخلال حفل توقيع إطلاق الشراكة الجديدة، قال هاني القاضي، رئيس مجلس إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني: "نحرص على الاستثمار مع رواد الأعمال الاستثنائيين الذين نؤمن بامتلاكهم الرؤية والقدرة على النمو والنجاح، ونلتزم بدعم الشركات الرائدة والاستثمار فيها مثل شركة الشيخ التي تتمتع بفرص للنمو والتطور والتوسع. سيزود هذا الاستثمار الشركة بالموارد اللازمة لتوسيع أعمالها الحالية وتطويرها لتصبح شركة كبرى لتصنيع الألبان والأجبان في الأردن ومُصدِّرة إلى المنطقة".



وبدوره، قال إبراهيم العرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الشيخ: "من خلال التزامنا المستمر بالجودة، تمكّنت شركة الشيخ من بناء علاقات قوية مع العملاء المحليين والإقليميين. إن سمعتنا هي نتاج أكثر من 75 عامًا من خبرة الأجيال المتعمقة التي تتمتع بها العائلة في تصنيع الجبنة المشمولة. وتتمثل رؤيتنا في مواصلة إرث والدنا العزيز والحفاظ على المعرفة والخبرة الفريدة التي تنتقل عبر الأجيال، مع اعتماد أعلى معايير حوكمة الشركات والممارسات التجارية العصرية".



سيُوظَّف استثمار صندوق رأس المال والاستثمار الأردني ليعزز القدرة الإنتاجية الداخلية للشركة في كلٍ من الإنتاج الداخلي للحليب والأعلاف الحيوانية من أجل تقليل الاعتماد على المشتريات الخارجية، وتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة، وتعزيز الهوامش الربحية. وعلّق فارس شرف؛ الرئيس التنفيذي لشركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، قائلًا: "سنعمل من أجل تحقيق التكامل الشامل ضمن عمليات الشركة؛ بدءًا من إنتاج الأعلاف وتربية الأبقار، ووصولًا إلى تصنيع الأجبان وتعزيز قنوات المبيعات". ويُتوقَّع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من خطط التوسع أكثر من 20 مليون دولار أمريكي، مُخصّصةً بشكلٍ أساسي لزيادة عدد قطيع الأبقار والمزارع المتعلقة بها، فضلًا عن الاستثمار الكبير في تأسيس بنية تحتية حديثة وتوفير آلات إنتاج الحليب والأجبان.

وأضاف شرف: "من الآن فصاعدًا، ستعمل الشركة على توسيع قدرتها واكتساب المزيد من السيطرة على دورة الإنتاج بأكملها، وبالتالي إيجاد سلسلة توريد أعلى استقرارًا، وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة، وزيادة تدابير مراقبة الجودة".



ومن جانبه، قال زكريا العرقاوي، رئيس مجلس إدارة مزارع الشيخ: "يسعدنا الترحيب بصندوق رأس المال والاستثمار الأردني بوصفه مساهمًا كبيرًا في شركتنا. ونأمل تعزيز شراكة حقيقية مبنية على الثقة والتعاون والطموح. يوفر الصندوق المصداقية المؤسسية والخبرة الاستراتيجية القوية والاعتمادية الراسخة لدعم خططنا المستقبلية".



صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هو شراكة بين 16 بنكًا تجاريًا وإسلاميًا، وهو أكبر صندوق استثماري مرخص للقطاع الخاص في الأردن، مع التزام رأسمالي قدره 275 مليون دينار أردني (388 مليون دولار أمريكي). يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن. ويستهدف الصندوق الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة، لا سيّما في مجالات الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إطلاق العنان لإمكانات الأردن للبناء من أجل المستقبل.