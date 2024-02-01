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34 شهيدا في قصف استهدف وسط قطاع غزة وجنوبه

2/1/2024 3:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة أن 34 استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، في القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة وجنوبه، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.




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