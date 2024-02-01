34 شهيدا في قصف استهدف وسط قطاع غزة وجنوبه
التاريخ
2/1/2024 3:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة أن 34 استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، في القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة وجنوبه، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.
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