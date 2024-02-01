تعليق دوام مدارس بسبب الأحوال الجوية

تعليق دوام مدارس بسبب الأحوال الجوية
التاريخ
2/1/2024 3:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مدير التربية والتعليم في لواء الشوبك محمد سلامة الشقيرات، تعليق الدوام اليوم الخميس الموافق 1/2/2023، حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية نظراً للأحوال الجوية السائدة.
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