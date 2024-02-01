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بعد أن تأجّل أكثر من مرة.. إقامة حفل زفاف في روسيا بدون عريس!

2/1/2024 3:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداولت مواقع إعلام روسية قصة غريبة لشاب وفتاة من مدينة أومسك أقاما حفل زفافهما بالرغم من عدم قدرة العريس على حضور الحفل لأسباب طارئة.

وتبعا لموقع aif تعرف أصلان وأدينا على بعضهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد 5 أشهر من التعارف عرض أصلان الزواج على أدينا، ووافقت، وبعدها حصلوا على شهادة زواج من دائرة الأحوال المدنية في روسيا .

وقررا إقامة حفل زفاف ودعوة 150 شخصا للاحتفال، وكان من المفترض أن يقام الحفل في شتاء عام 2020، لكن ظروف انتشار وباء كورونا حالت دون ذلك، وقرر العروسان تأجيل الحفل، وبعد انحسار الوباء خطط الشاب والشابة لإقامة الحفل أيضا، لكن وفي عام 2022 غادر العديد من الشبان من عائلتيهما للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في روسيا، واضطرا مرة أخرى لتأجيل الحفل.

وبعد مرور بضعة أشهر بدأ أصلان وأدينا بالتخطيط لإقامة الحفل وهما واثقان هذه المرة من أن لا شيء سيقف عائقا أمامهما، وتم تحديد تاريخ الحفل في 28 تشرين الاول عام 2023، واتفق أصلان وأدينا مع المصورين ومصممي الأزياء والمطعم، وأنفقوا نحو مليون روبل للتحضير للحفل، وقبل يومين من الموعد شعر العريس بآلام في البطن، ونقل إلى المستشفى ليتبين أنه مصاب بالتهاب الزائدة الدودية ويجب أن يخضع لعملية جراحية، لذا اتفق الشاب والفتاة على إقامة الحفل بالرغم من عدم قدرة حضور العريس، وشارك أصلان العروس والضيوف الفرحة عبر اتصال الفيديو.

لبنان 24

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