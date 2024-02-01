الزراعة: الأردن خال من مرض فيروس اللسان الأزرق الذي يصيب الماشية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة أن المملكة خالية تماما مرض اللسان الأزرق الذي يصيب المواشي والمجترات البرية والمنزلية؛ كالأغنام والماعز والأبقار والجاموس والغزلان.



ونفت الوزارة استيراد المواشي من الدول التي أصاب المرض مواشيها، ولا سيما العراق، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا.



وأكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي أن الأردن خال من المرض، وأن الوزارة تراقب انتشاره، وتتابع الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بهذا المرض.



وبين أن الوزارة تتخذ القرارات الاستباقية المناسبة بإيقاف الاستيراد وإلغاء التراخيص من أي دولة سجلت فيها حالات إصابة بالمرض، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية ستكثف بموجبها الوزارة الفحوصات المخبرية لهذا المرض وغيره.



ولفت إلى أن الأردن لا يستورد المواشي من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة.



بدورهم، عبر بعض مربي المواشي عن قلقهم من انتشار المرض في الأردن، مستذكرين الخسائر التي لحقت بهم بعد انتشار فيروس الحمى القلاعية السنة الماضية.



وطالبوا وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لتجنيبهم أي خسائر محتملة، وتجنيب المنتج الأردني من الثروة الحيوانية أي ضرر قد يلحق به، أو يضر بسمعته عالميا، ما سيلحق ضررا بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وقطاع الثروة الحيوانية بشكل خاص.



وقال أحد مربي المواشي محمد النهار من محافظة اربد، إن الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات تنتقل سريعا كالنار في الهشيم بمجرد حدوث إصابة واحدة من القطيع، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.



ودعا مربي الأبقار علي الفضول من محافظة إربد، وزارة الزراعة إلى اتخاذ الاحتياطات كافة لتجنب أي تداعيات، لافتا إلى أن هذه الأمراض تضر الحيوانات، وبالتالي عدم استقرار أسعار منتجات المواشي من ألبان وأجبان ولحوم.



وقال رئيس جمعية أبقار الظليل علي غباين، إن المرض ليس له قاعدة فيروسية وبيئية للانتشار في الأردن، وهو غير مستوطن، مطالبا بالتنبه وأخذ الإجراءات الاحترازية من قبل وزارة الزراعة عبر التشديد على المنافذ الحدودية لمنع دخول أي مواشي مصابة من قبل الدول التي استوطن فيها الفيروس.



بدوره، أكد رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج أن المزارع الأردنية خالية تماما من مرض اللسان الأزرق، منوها بسياسة وزارة الزراعة التي تنتهجها في استيراد الثروة الحيوانية؛ استنادا إلى مؤشرات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبناء على تصنيفها للدول الخالية من الأوبئة الحيوانية.



وحول إنتاج الثروة الحيوانية، بين الحاج أن الأردن مكتفية ذاتيا من منتجات الحليب واللحوم نوعا وكما وجودة.



وقال المنسق الإقليمي لبرنامج مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقتين العربية والإفريقية الدكتور محمود الحناتلة، أن مرض اللسان الأزرق لا يصيب الإنسان، ولا يشكل خطورة على صحته، ولكنه مرض فيروسي يصيب المواشي، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية من حيث نفوق الحالات المصابة، ونقص إنتاج الحليب بنسبة كبيرة جدا.



وأوضح أن أعراض المرض تشبه أعراض مرض الحمى القلاعية، ولكن بنسبة إصابة أقل، وينتقل عن طريق الحشرات، وهناك حشرة محددة تسمى كيولكس، وينشط المرض حسب نشاط الحشرات.



ولفت الحناتلة إلى أن مطعوم المرض بحسب عترة الفيروس المنتشرة، حيث تم عزل حوالي 28 عترة مختلفة للفيروس المتسبب بالمرض.



وبحسب دراسة نشرها الموقع الرسمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، فإن التغير المناخي يؤدي إلى ظهور أمراض جديدة بين الحيوانات، كما يضاعف التغير المناخي الفرصة لأمراض حيوانية معروفة تنتشر جغرافيا مثل مرض اللسان الأزرق لدى المواشي.