برشلونة يعلن إصابة توريس دون تحديد مدة غيابه

برشلونة يعلن إصابة توريس دون تحديد مدة غيابه
التاريخ
2/1/2024 3:10:29 AM
(MENAFN
- Amman Net) أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء إصابة لاعبه فيران توريس في فخذه اليمنى دون تحديد مدة غيابه.
وقال نادي برشلونة بخصوص إصابة توريس، الذي غادر أرضية الملعب عند الدقيقة السابعة، " أظهرت الفحوصات التي أجريت أن لاعب الفريق الأول فيران توريس يعاني من إصابة في فخذه اليمنى".
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