Thursday, 01 February 2024 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برشلونة يعلن إصابة توريس دون تحديد مدة غيابه

2/1/2024 3:10:29 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء إصابة لاعبه فيران توريس في فخذه اليمنى دون تحديد مدة غيابه.

وقال نادي برشلونة بخصوص إصابة توريس، الذي غادر أرضية الملعب عند الدقيقة السابعة، " أظهرت الفحوصات التي أجريت أن لاعب الفريق الأول فيران توريس يعاني من إصابة في فخذه اليمنى".

MENAFN01022024000209011053ID1107795898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث