السوري عمر السومة يعلن تراجعه عن الاعتزال دولياً

وأكد السومة، الذي كان حاضراً في الاستوديو الخاص بمباراة نسور قاسيون والمنتخب الإيراني في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023 TM، بأنه سيكون أول الحاضرين إن تمت دعوته مجدداً لتعزيز صفوف المنتخب السوري.

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