السوري عمر السومة يعلن تراجعه عن الاعتزال دولياً
التاريخ
2/1/2024 3:10:28 AM
(MENAFN
- Amman Net) أعلن المهاجم الدولي السوري عمر السومة من استوديوهات beIN SPORTS بأنه قد تراجع عن فكرة اعتزاله دولياً.
وأكد السومة، الذي كان حاضراً في الاستوديو الخاص بمباراة نسور قاسيون والمنتخب الإيراني في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023 TM، بأنه سيكون أول الحاضرين إن تمت دعوته مجدداً لتعزيز صفوف المنتخب السوري.
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