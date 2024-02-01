الاحتلال يعتقل 28 مواطنا من بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 28 مواطنا من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 27 مواطنا من قرية حوسان، وهم: محمد طارق شوشة وشقيقه قصي، وياسر سباتين، ومحمد جميل حمامرة، وتيسير زعول، وسامي شوشة وابنه محمد، وزكي تيسير زعول، وأحمد زعول، وإسماعيل زعول، ومحمد نشأت حمامرة، ومحمد محمود حمامرة ووالده، وإدريس شوشة وابنه رائد، ومحمد نمر سباتين وابناه ميراس وأمير، ومحمود نعيم حمامرة، وعماد يحيى حمامرة، وحمزة يوسف زعول، ومحمد رائد حمامرة، وعبد الرحمن سفيان سباتين، ومحمد عاطف حمامرة، ومحمد باسم حمامرة وشقيقه أحمد، ورايان يوسف سباتين.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إبراهيم علي صباح من بلدة تقوع، وسلمت المواطن محمود عماد عابدة من بلدة الدوحة بلاغا لمراجعة مخابراتها.