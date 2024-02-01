الاحتلال يعتقل 28 مواطنا من بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 28 مواطنا من محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 27 مواطنا من قرية حوسان، وهم: محمد طارق شوشة وشقيقه قصي، وياسر سباتين، ومحمد جميل حمامرة، وتيسير زعول، وسامي شوشة وابنه محمد، وزكي تيسير زعول، وأحمد زعول، وإسماعيل زعول، ومحمد نشأت حمامرة، ومحمد محمود حمامرة ووالده، وإدريس شوشة وابنه رائد، ومحمد نمر سباتين وابناه ميراس وأمير، ومحمود نعيم حمامرة، وعماد يحيى حمامرة، وحمزة يوسف زعول، ومحمد رائد حمامرة، وعبد الرحمن سفيان سباتين، ومحمد عاطف حمامرة، ومحمد باسم حمامرة وشقيقه أحمد، ورايان يوسف سباتين.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إبراهيم علي صباح من بلدة تقوع، وسلمت المواطن محمود عماد عابدة من بلدة الدوحة بلاغا لمراجعة مخابراتها.
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