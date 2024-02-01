الاحتلال يغلق مدخل بلدة سنجل ويعرقل حركة المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدخل الرئيس لبلدة سنجل شمال شرق رام الله.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن الاحتلال أغلق مدخل القرية الرئيس، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين في الدخول والخروج منها.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الاحتلال كان قد أغلق عدة مرات مدخل القرية، خلال الفترة الماضية.
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