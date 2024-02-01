الاحتلال يغلق مدخل بلدة سنجل ويعرقل حركة المواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدخل الرئيس لبلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن الاحتلال أغلق مدخل القرية الرئيس، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين في الدخول والخروج منها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الاحتلال كان قد أغلق عدة مرات مدخل القرية، خلال الفترة الماضية.



