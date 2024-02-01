مستعمرون يقتلعون 450 شتلة زيتون ولوزيات في دير شرف غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتلع مستعمرون، اليوم الخميس، 450 شتلة زيتون ولوزيات، في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس.

وأفاد المواطن غازي عنتري للوكالة الرسمية، بأنه اكتشف بعد توجهه إلى أرضه الواقعة في المنطقة المقابلة لمستعمرة "شافي شمرون" غرب دير شرف صباح اليوم، أن المستعمرين اقتلعوا هذا العدد من أشتال الزيتون واللوزيات من أرضه البالغة مساحتها عشرة دونمات.

وأوضح عنتري، أنه كان يعمل في أرضه منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث غرس فيها قرابة 250 شجرة، إضافة إلى 200 كانت مزروعة فيها سابقا، وأن المستعمرين استغلوا المنخفض الجوي خلال الأيام الثلاثة الماضية لتدمير أشتاله.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يقتلع فيها المستعمرون الأشجار في أرضه خلال السنتين الماضيتين، حيث دمروا 99 شجرة و102 و200 في المرات الثلاث الماضية.



