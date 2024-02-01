مستعمرون يقتلعون 450 شتلة زيتون ولوزيات في دير شرف غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اقتلع مستعمرون، اليوم الخميس، 450 شتلة زيتون ولوزيات، في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس.
وأفاد المواطن غازي عنتري للوكالة الرسمية، بأنه اكتشف بعد توجهه إلى أرضه الواقعة في المنطقة المقابلة لمستعمرة "شافي شمرون" غرب دير شرف صباح اليوم، أن المستعمرين اقتلعوا هذا العدد من أشتال الزيتون واللوزيات من أرضه البالغة مساحتها عشرة دونمات.
وأوضح عنتري، أنه كان يعمل في أرضه منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث غرس فيها قرابة 250 شجرة، إضافة إلى 200 كانت مزروعة فيها سابقا، وأن المستعمرين استغلوا المنخفض الجوي خلال الأيام الثلاثة الماضية لتدمير أشتاله.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يقتلع فيها المستعمرون الأشجار في أرضه خلال السنتين الماضيتين، حيث دمروا 99 شجرة و102 و200 في المرات الثلاث الماضية.
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