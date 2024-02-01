مركز دبي للسلع المتعددة يبدأ أعمال المرحلة الثانية من أبتاون دبي

بدأ مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي انطلاقاً من سعي المركز إلى زيادة عروضه العقارية الفاخرة وتوسيعها، ويأتي وضع حجر الأساس بعد تعيين شركة "سويس بورينج اوفرسيز بايلنج كوربوريشن" لتنفيذ أعمال تجهيز الموقع والأساسات.

تتضمن المرحلة الثانية من المشروع بناء برجين متوسطي الارتفاع ضمن منطقة أبتاون دبي في قلب دبي الجديدة إلى الجنوب من المدينة، ويوفر البرجان المكونان من 23 و17 طابقاً على التوالي حوالي 70,000 متر مربع (753,000 قدم مربع) من المساحات المكتبية التجارية من الدرجة الأولى، فضلاً عن 8,000 متر مربع (86,000 قدم مربع) من متاجر المطاعم والمقاهي والبيع بالتجزئة بهدف تلبية متطلبات نمط الحياة الفاخر للمنطقة.

وبمجرد الانتهاء من المشروع، سيبلغ إجمالي مساحة أبتاون دبي الطابقية 538,000 متر مربع (5.8 ملايين قدم مربع)، منها 232,000 متر مربع (2.5 مليون قدم مربع) مخصصة للمكاتب التجارية.

وبعد إضافة هاذين البرجين إلى المنطقة، إلى جانب أبتاون تاور والبرجين السكنيين ضمن مشروع "ميرسر هاوس" الذي أطلقته إلينغتون العقارية مؤخراً، تمثل الأبراج المكتملة أكثر من نصف الأبراج التسعة المزمع بناؤها في أبتاون دبي، والمقرر أن تحيط بمنقطة البلازا التي ستحتضن بدورها مزيجاً متنوعاً من الأنشطة والفعاليات بما في ذلك الأعمال الفنية التركيبية والعروض الموسيقية والسينمائية وعروض الأزياء.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يعكف مركز دبي للسلع المتعددة منذ أكثر من 20 عاماً على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – رعاه الله – في بناء منطقة مخصصة للأعمال بمواصفات عالمية في دبي، لا سيما توفير مساحات تجارية عالية الجودة، وهو الهدف الذي نسعى إليه انطلاقاً من فهمنا لاحتياجات الشركات العالمية، وإثباتاً لقوة الطلب عكس ما يُشاع من وجود فائض متكدس في عرض المساحات المكتبية في الإمارة. وتمثل السرعة القياسية في التأجير المسبق للمكاتب من الدرجة الأولى في أبتاون تاور دليلاً على صحة نهجنا، في وقت نستهدف فيه تكرار هذا النجاح من خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من أبتاون دبي لإنشاء برجين تجاريين جديدين، فضلاً عن توسيع منطقة الأعمال وبالتالي تعزيز القيمة الاستثنائية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة".

تركز أعمال التجهيز التي ستتولاها شركة "سويس بورينج" على أنظمة إعداد الطوابق السفلية الثلاثة وأعمال الأساسات وطوابق المنصة والجسور المستقبلية، فضلاً عن أعمال نزح المياه وحفر كامل قطعة الأرض المخصصة للمرحلة الثانية في البرجين.

تأتي المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي بعد افتتاح أبتاون تاور عام 2023، والمكون من 81 طابقاً ويستضيف 31 شركة عالمية رائدة مثل انفزلاين، وويلبريد، وهيكفيجن، والمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، إضافة إلى الغرف الفندقية والوحدات السكنية المميزة ضمن فندق سو/ أبتاون دبي الفاخر.

واعتماداً على نجاح أبراج بحيرات جميرا ونموها المستمر، يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تطوير مشروع أبتاون دبي لإنشاء وجهة سكنية وتجارية بمواصفات عالمية. فقد أثمرت شراكة المركز مع شركة "ويمبرلي أليسون تونغ آند غو" (WATG) العالمية المتخصصة في استشارات إنشاء الوجهات المميزة، وشركة "أدريان سميث آند جوردون جيل" للهندسة المعمارية (AS+GG) المشهورة عالمياً في مجال تصميم الأبراج الشاهقة، عن ظهور مشروع أبتاون دبي كوجهة رائدة تضع معايير جديدة لمستقبل مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدام.





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