السلطة الهولندية للخصوصية تفرض غرامة 10.79 مليون دولار على أوبر بعد انتهاكات الشفافية في البيانات

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 31 يناير، أصدرت السلطة الهولندية للخصوصية غرامة كبيرة قدرها 10.79 مليون دولار ضد أوبر، منصة مشاركة الركوب، بسبب نقصها في الشفافية في التعامل مع بيانات السائقين الأوروبيين, وفرضت سلطة حماية البيانات الهولندية الغرامة بعد شكاوى من أكثر من 170 سائقًا فرنسيًا، الذين أعربوا عن قلقهم لدى رابطة حقوق الإنسان والمواطن, وقد قدمت الجمعية الفرنسية شكوى في هولندا، حيث يوجد مقر أوبر الأوروبي.
كما أوضحت السلطة التنظيمية أن أوبر فشلت في توفير وضوح بشأن جوانب حيوية، مثل المدة التي تحتفظ فيها ببيانات السائقين الأوروبيين والبلدان خارج أوروبا التي تم نقل هذه البيانات إليها, وعلاوة على ذلك، تم اكتشاف أن الشركة قامت بخلق عقبات أمام السائقين لممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بهم، وهو انتهاك كبير وفقًا لسلطة حماية البيانات الهولندية.
كذلك أُبرزت قضية محددة في البيان الرسمي، وهي نقص أوبر في الشفافية في تمكين السائقين من الوصول إلى بياناتهم وإدارتها, ووفقًا للوائح الهولندية، يحق للمستخدمين، بما في ذلك السائقين، مشاهدة بياناتهم أو تصحيحها أو حذفها. ومع ذلك، اتُهم أوبر بجعل العملية "معقدة بشكل غير ضروري" للسائقين لتقديم طلباتهم للوصول إلى بياناتهم.
وبينما كانت نموذج رقمي لمثل هذه الطلبات متاحًا، إلا أنه كان يعتبر تحديًا للسائقين العثور عليه ضمن التطبيق, وعلاوة على ذلك، وصفت المعلومات المقدمة عند الطلب بأنها "صعبة التفسير"، مما زاد من مشكلات الشفافية التي أثارتها السلطة الرقابية, وتُظهر هذه الغرامة الكبيرة التركيز المتزايد على حماية البيانات وامتثال الخصوصية، مؤكدة أهمية الممارسات الشفافة في التعامل مع بيانات المستخدمين، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والنقل.
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