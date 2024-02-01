الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ويلمح إلى إمكانية تخفيضها في الأشهر المقبلة

(MENAFN
) تمشيًا مع التوقعات المتوقعة على نطاق واسع، اختار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يوم الأربعاء الموافق 31 يناير، ما يشكل القرار الرابع على التوالي للحفاظ على الوضع الحالي, وقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 إلى 5.5 في المئة، مما يمثل أعلى مستوى في اقتصاد أكبر دولة في العالم لمدة تقريبًا 22 عامًا, ومع ذلك، كانت البيانات النقدية المصاحبة تلمح إلى احتمالية الانخفاض في الأشهر القادمة، مما يوفر إرتياحًا من المخاوف بشأن التضخم والمخاطر الاقتصادية الأخرى.
كما جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة الليلي الأساسي دون تغيير مصحوبًا بتغيير لافت في اللهجة، مشيرًا إلى استعداده لاستكشاف خفض الأسعار في المستقبل القريب, كما تخلى البنك المركزي عن إشارة قائمة منذ فترة طويلة تلمح إلى إمكانية زيادات إضافية في تكلفة الاقتراض.
كذلك أظهر آخر بيان، حاز على موافقة الجميع، نهجًا حذرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة من غير المرجح أن تبدأ في خفض الأسعار "حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2 في المئة", وعلى الرغم من أن معدل التضخم الحالي يقل عن معدل سنوي يبلغ 3 في المئة، فإن الاقتصاد الأمريكي قد أظهر نموًا قويًا بنسبة 2.5 في المئة في عام 2023، وظل معدل البطالة قريبًا من أدنى مستوياته التاريخية.
في حين علقت ديان سوونك، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في "كي بي إم جي"، على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، معربة عن قولها: "الأرقام حتى الآن كانت جيدة جدًا", ويعكس قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا توازنًا دقيقًا، يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية المحتملة مع الحفاظ على الثقة في الاستقرار ونمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام.
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