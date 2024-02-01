استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
2/1/2024 2:46:16 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 31 كانون الثاني (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارا واحدا ليصل الى عند 78 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء، 133 نقطة ليصل إلى 38467 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 118 نقطة ليصل إلى 15509 نقاط.
كما استقر مؤشر (S&P500) عند 4924 نقطة بفارق 3 نقاط عن إغلاق يوم أمس فقط.
-- (بترا)
م د/ف ج
31/01/2024 07:07:58
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