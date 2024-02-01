كاخ: لا يوجد بديل للدور الإنساني الذي تلعبه الأونروا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 كانون الثاني (بترا)- استمع أعضاء مجلس الأمن الليلة الماضية خلال جلسة مشاورات مغلقة إلى إحاطة من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ.

وقالت كاخ عقب الجلسة للصحفيين في الأمم المتحدة "لا يوجد بديل للدور الإنساني الذي تلعبه الأونروا في غزة"، داعية إلى تكثيف الجهود "بالنظر إلى مجمل الاحتياجات وحجم الأزمة تعقيدها".

وقالت لا يمكن لأي منظمة في الوقت الحالي أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا الهائلة ونسيجها وكفاءتها ومعرفتها بسكان غزة"، مشددة على الحاجة الماسة للاعتراف بالدور المركزي الذي تلعبه الأونروا في قطاع غزة في حياة سكان غزة اليومية هناك أثناء النزاع الحالي وقبله.

وعلى مدى الأيام العشرين الماضية منذ بداية ولايتها، التقت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار مع العديد من الأطراف المعنية بملف غزة في محاولة لتسريع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، وإنشاء آلية أممية يمكن أن تساعد في التحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية ومراقبتها.

وقالت للصحفيين إنها متفائلة للغاية بالدعم الذي تلقته من أعضاء المجلس.

وقالت إنها عرضت عليهم بعض الملاحظات والتوصيات الأولية التي تتمحور حول أربع نقاط، وهي طرق الإمداد والوصول إلى غزة، الوضع في القطاع والتوزيع عبره، خلق بيئة تمكينية، وإنشاء الآلية الأممية نفسها.

وأضافت "في النهاية، الأمر لا يتعلق بعدد الشاحنات، بل يتعلق بالحجم والجودة والسرعة والتسليم المستمر للسلع الإنسانية والتجارية للوصول إلى المدنيين في غزة، فيما يمكن للآلية، عند إعدادها وتشغيلها، أن تساعد حقاً في تسهيل ذلك، وستساعدنا على التتبع، وتعزيز الشفافية".

وأكدت أهمية وقف إطلاق النار، فبدون ذلك لا يوجد مجال لنشر مراقبين في جميع أنحاء غزة للتحقق من توزيع المساعدات ومراقبتها.

وكشفت كاخ إن فريقها سيبدأ أولاً بإنشاء قاعدة بيانات يمكن أن تساعد في حصر إجمالي المساعدات والإمدادات القادمة والحصول على الموافقات المسبقة، مشيرة إلى أان المناقشات جارية نيابة عن المجتمع الإنساني حول السلع الإنسانية الأساسية والمواد الأخرى التي يجب السماح بدخولها إلى غزة.

وقالت إن الآلية وقاعدة البيانات ستزيدان الشفافية والوضوح، ما قد يساعدها على إزالة أكبر عدد ممكن من العقبات والقيود المحتملة.

-- (بترا)

م د/ف ج

31/01/2024 07:02:53

