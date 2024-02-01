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بايدن يقرر الرد على مقتل ثلاثة جنود أميركيين

2/1/2024 2:46:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 31 كانون الثاني (بترا) - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس، أن اميركا سترد على مقتل ثلاثة جنود في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت القوات الأميركية.
ورجحت صحيفة واشنطن تايمز أن يكون الرد على شكل "عدة" عمليات انتقامية.
وبحسب الصحيفة حمل الرئيس الأميركي المسؤولية إلى ايران.
وقال بايدن "أنا أحملهم المسؤولية، بمعنى أنهم يزودون الأسلحة للأشخاص الذين قاموا بذلك (الهجوم)".
ولم يقدم الرئيس الأميركي الذي يواجه ضغوطا شديدة من خصومه الجمهوريين للرد بحزم على طهران، مزيدا من التفاصيل خلال محادثة سريعة مع الصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى حملته الانتخابية في فلوريدا (جنوب شرق).
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، "من الممكن جدا أن تشهدوا مقاربة متدرجة في هذه الحال، ليس مجرد إجراء واحد بل احتمال اتخاذ إجراءات عدة".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
31/01/2024 06:55:37

MENAFN01022024000117011021ID1107795483

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