بقاء الأجواء باردة جدا وماطرة اليوم وسط تحذيرات من الانجماد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة جدا وغائمة جزئيا، ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تهطل زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر حدوث الانجماد أثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من المناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم غد الخميس، باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، كما تشير التحليلات إلى هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة تكون أحيانا ممزوجة بالمطر، مع فرصة لتراكم محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الجمعة باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة وتهطل -بإذن الله- زخات من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، كما يحتمل هطول زخات من الثلج على فترات فوق قمم الجبال الجنوبية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومع ساعات الليل تدريجيا تضعف فرصة الهطول.

وتكون الأجواء السبت باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 9 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 5 - -1 وفي مرتفعات الشراة 6 - -1 وفي مناطق البادية 12 - 3 وفي مناطق السهول 11 - 4, وفي الأغوار الشمالية 18 - 8, وفي الأغوار الجنوبية 20 - 10، وفي البحر الميت 19 - 9، وفي خليج العقبة 20 - 10 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

31/01/2024 06:47:53

