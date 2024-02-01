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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

2/1/2024 2:46:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 كانون الثاني (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما أصيب عدد جراء قصف الاحتلال محيط مدرسة العروبة التي تؤوي نازحين شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
30/01/2024 23:12:56

MENAFN01022024000117011021ID1107795467

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