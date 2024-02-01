التنمية الاجتماعية وجو أكاديمي يوقعان اتفاقية لمنح الطلبة الأيتام بطاقات تعليمية مجانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية لحلول التعليم الإلكتروني "جو أكاديمي"، اليوم الثلاثاء، بهدف منح الأيتام من ذوي الدخل المحدود بطاقات تعليمية مجّانية من خلال المحتوى الإلكتروني الذي توفره الشركة.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إنّ الاتفاقية تسهم في توفير محتوى يتناسب مع حاجات وقدرات الأيتام التعليمية، وتوفّر الفرص لأبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية للوصول إلى المحتوى الذي تتيحه المنصات التعليمية، والذي سينعكس إيجاباً على تحصيلهم الأكاديمي.

وأعربت عن تقديرها لهذه المبادرة، والتي تأتي في سياق التعاون والتشاركية مع القطاع الخاص، وتوجيه مساهماته المجتمعية إلى حاجات الفئات الاجتماعية المستهدفة من خدمات وبرامج الوزارة، وتحديداً فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور الرعاية التابعة للوزارة.

من جهته، أشاد مدير الشركة الأردنية لحلول التعليم الالكتروني "جو أكاديمي"، علاء جرار، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعميق سبل التعاون في مجال المحتوى التعليمي الرقمي.

--(بترا)

ح ظ/ب ع/ هـ ح

30/01/2024 23:00:24