التنمية الاجتماعية وجو أكاديمي يوقعان اتفاقية لمنح الطلبة الأيتام بطاقات تعليمية مجانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية لحلول التعليم الإلكتروني "جو أكاديمي"، اليوم الثلاثاء، بهدف منح الأيتام من ذوي الدخل المحدود بطاقات تعليمية مجّانية من خلال المحتوى الإلكتروني الذي توفره الشركة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إنّ الاتفاقية تسهم في توفير محتوى يتناسب مع حاجات وقدرات الأيتام التعليمية، وتوفّر الفرص لأبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية للوصول إلى المحتوى الذي تتيحه المنصات التعليمية، والذي سينعكس إيجاباً على تحصيلهم الأكاديمي.
وأعربت عن تقديرها لهذه المبادرة، والتي تأتي في سياق التعاون والتشاركية مع القطاع الخاص، وتوجيه مساهماته المجتمعية إلى حاجات الفئات الاجتماعية المستهدفة من خدمات وبرامج الوزارة، وتحديداً فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور الرعاية التابعة للوزارة.
من جهته، أشاد مدير الشركة الأردنية لحلول التعليم الالكتروني "جو أكاديمي"، علاء جرار، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعميق سبل التعاون في مجال المحتوى التعليمي الرقمي.
--(بترا)
ح ظ/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 23:00:24
MENAFN01022024000117011021ID1107795463
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