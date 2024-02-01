بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في قطر تحتفل بعيد ميلاد الملك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 30 كانون الثاني (بترا)- احتفلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، والذي يصادف اليوم.
وتواجد رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين برفقة لاعبي المنتخب في الحفل الذي أقيم في الفندق الذي يتواجد فيه المنتخب.
وأعرب اللاعبون عن تمنياتهم لجلالة الملك بدوام الخير والصحة، داعين الله تعالى أن يكلأ جلالته بعين رعايته.
يشار إلى أن المنتخب الوطني نجح في تخطي عقبة المنتخب العراقي في ثمن نهائي كأس آسيا أمس، وتأهل لربع النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بانتظار ملاقاة منتخب طاجكستان يوم الجمعة المقبل.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 22:40:00
MENAFN01022024000117011021ID1107795462
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