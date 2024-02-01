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بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في قطر تحتفل بعيد ميلاد الملك

2/1/2024 2:46:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 30 كانون الثاني (بترا)- احتفلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، والذي يصادف اليوم.
وتواجد رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين برفقة لاعبي المنتخب في الحفل الذي أقيم في الفندق الذي يتواجد فيه المنتخب.
وأعرب اللاعبون عن تمنياتهم لجلالة الملك بدوام الخير والصحة، داعين الله تعالى أن يكلأ جلالته بعين رعايته.
يشار إلى أن المنتخب الوطني نجح في تخطي عقبة المنتخب العراقي في ثمن نهائي كأس آسيا أمس، وتأهل لربع النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بانتظار ملاقاة منتخب طاجكستان يوم الجمعة المقبل.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 22:40:00

MENAFN01022024000117011021ID1107795462

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