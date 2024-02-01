Thursday, 01 February 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يشارك في اجتماعات اللجان الفنية لمجلس الشباب والرياضة العرب

2/1/2024 2:46:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 30 كانون الثاني (بترا)- شارك الأردن في اجتماعات اللجان الفنية المعاونة لمجلس الشباب والرياضة العرب، برئاسة وزير الشباب محمد سلامة النابلسي.
وتأتي الاجتماعات في إطار التحضير لعقد الدورة العادية 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي، والمزمع عقدهما خلال شباط العام الحالي.
وقالت الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذه الدورة شهدت مقترحات بمجموعة من المجالات الجديدة، ومن بينها؛ موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الذي اختاره الأردن، ومقترحه بشأن "ريادة الأعمال في المجال الرياضي والشبابي العربي الصيني".
وأضافت أبو غزالة أن اجتماعي اللجنة الشبابية واللجنة الرياضية ناقشا الموضوعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تقدمت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذها خلال 2024.
ولفتت إلى أن اللجان أصدرت توصياتها بشأن معظم الموضوعات المعروضة عليها، تمهيداً لرفعها للاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومن ثم المجلس الوزاري لإقرارها.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 22:17:26

MENAFN01022024000117011021ID1107795452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث