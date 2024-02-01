الأردن يشارك في اجتماعات اللجان الفنية لمجلس الشباب والرياضة العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 30 كانون الثاني (بترا)- شارك الأردن في اجتماعات اللجان الفنية المعاونة لمجلس الشباب والرياضة العرب، برئاسة وزير الشباب محمد سلامة النابلسي.

وتأتي الاجتماعات في إطار التحضير لعقد الدورة العادية 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي، والمزمع عقدهما خلال شباط العام الحالي.

وقالت الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذه الدورة شهدت مقترحات بمجموعة من المجالات الجديدة، ومن بينها؛ موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الذي اختاره الأردن، ومقترحه بشأن "ريادة الأعمال في المجال الرياضي والشبابي العربي الصيني".

وأضافت أبو غزالة أن اجتماعي اللجنة الشبابية واللجنة الرياضية ناقشا الموضوعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تقدمت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذها خلال 2024.

ولفتت إلى أن اللجان أصدرت توصياتها بشأن معظم الموضوعات المعروضة عليها، تمهيداً لرفعها للاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومن ثم المجلس الوزاري لإقرارها.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ هـ ح

30/01/2024 22:17:26