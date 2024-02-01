الأردن يشارك في اجتماعات اللجان الفنية لمجلس الشباب والرياضة العرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30 كانون الثاني (بترا)- شارك الأردن في اجتماعات اللجان الفنية المعاونة لمجلس الشباب والرياضة العرب، برئاسة وزير الشباب محمد سلامة النابلسي.
وتأتي الاجتماعات في إطار التحضير لعقد الدورة العادية 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي، والمزمع عقدهما خلال شباط العام الحالي.
وقالت الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذه الدورة شهدت مقترحات بمجموعة من المجالات الجديدة، ومن بينها؛ موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الذي اختاره الأردن، ومقترحه بشأن "ريادة الأعمال في المجال الرياضي والشبابي العربي الصيني".
وأضافت أبو غزالة أن اجتماعي اللجنة الشبابية واللجنة الرياضية ناقشا الموضوعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تقدمت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذها خلال 2024.
ولفتت إلى أن اللجان أصدرت توصياتها بشأن معظم الموضوعات المعروضة عليها، تمهيداً لرفعها للاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومن ثم المجلس الوزاري لإقرارها.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 22:17:26
MENAFN01022024000117011021ID1107795452
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