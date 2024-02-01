روسيا تحذر من خطط نشر أسلحة نووية أميركية في بريطانيا

روسيا تحذر من خطط نشر أسلحة نووية أميركية في بريطانيا
التاريخ
2/1/2024 2:46:03 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 30 كانون الثاني (بترا)- حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأميركية من خطط إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بريطانيا، مبينة أن هذه الخطط في حال تنفيذها ستزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تمثل زيادة في المستوى العام للتصعيد والتهديد في أوروبا، ولن يعزز أمن المملكة المتحدة ولا حتى الولايات المتحدة بهذه الخطوة، وليس هناك أي تأثير ترهيبي على روسيا.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 21:53:25
MENAFN01022024000117011021ID1107795451
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