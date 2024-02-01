روسيا تحذر من خطط نشر أسلحة نووية أميركية في بريطانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 30 كانون الثاني (بترا)- حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأميركية من خطط إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بريطانيا، مبينة أن هذه الخطط في حال تنفيذها ستزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تمثل زيادة في المستوى العام للتصعيد والتهديد في أوروبا، ولن يعزز أمن المملكة المتحدة ولا حتى الولايات المتحدة بهذه الخطوة، وليس هناك أي تأثير ترهيبي على روسيا.

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

30/01/2024 21:53:25