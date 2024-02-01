مجلس محافظة البلقاء يبحث مع مستشفى الأميرة إيمان آلية الدعم للعام الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دير علا 30 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم أديب العواملة، ومدير مستشفى الأميرة ايمان -معدي- الدكتور عبد العزيز العواملة دعم مجلس المحافظة للمستشفى من خلال ما تم تخصيصه لقطاع الصحة ضمن موازنته للعام الحالي.
كما استعرض الطرفان جدوى ما تم تقديمه من مجلس المحافظة العام الماضي، لإدامة عمل المستشفى وشراء أجهزة ومعدات طبية.
وأشار رئيس المجلس، خلال اللقاء، إلى المنحة التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دينار لتوسعة المستشفى والخدمة النوعية التي ستضيفها لأبناء اللواء.
واستعرض مدير المستشفى أبرز التحديات التي تواجه عمل المستشفى والتي تتمثل بالاكتظاظ الكبير في عدد المراجعين والذي يشكل بدوره عبئًا وضغطًا كبيرًا على البنية التحتية وعلى الطواقم الطبية وكوادر العمل في المستشفى، مشيرا إلى أن البناء الحالي للمستشفى لا يتناسب مع عدد السكان في لواء دير علا وحجم أعداد مراجعيه.
--(بترا)
ون/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 21:52:35
MENAFN01022024000117011021ID1107795450
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