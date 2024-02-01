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مجلس محافظة البلقاء يبحث مع مستشفى الأميرة إيمان آلية الدعم للعام الحالي

2/1/2024 2:46:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

دير علا 30 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم أديب العواملة، ومدير مستشفى الأميرة ايمان -معدي- الدكتور عبد العزيز العواملة دعم مجلس المحافظة للمستشفى من خلال ما تم تخصيصه لقطاع الصحة ضمن موازنته للعام الحالي.
كما استعرض الطرفان جدوى ما تم تقديمه من مجلس المحافظة العام الماضي، لإدامة عمل المستشفى وشراء أجهزة ومعدات طبية.
وأشار رئيس المجلس، خلال اللقاء، إلى المنحة التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دينار لتوسعة المستشفى والخدمة النوعية التي ستضيفها لأبناء اللواء.
واستعرض مدير المستشفى أبرز التحديات التي تواجه عمل المستشفى والتي تتمثل بالاكتظاظ الكبير في عدد المراجعين والذي يشكل بدوره عبئًا وضغطًا كبيرًا على البنية التحتية وعلى الطواقم الطبية وكوادر العمل في المستشفى، مشيرا إلى أن البناء الحالي للمستشفى لا يتناسب مع عدد السكان في لواء دير علا وحجم أعداد مراجعيه.
--(بترا)
ون/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 21:52:35

MENAFN01022024000117011021ID1107795450

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