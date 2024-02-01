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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي

2/1/2024 2:46:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 30 كانون الثاني (بترا)- ‏‏تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين.
وأكد وزير الخارجية العراقي إدانة العراق الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً متقدماً على الحدود الأردنية السورية أول من أمس، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين من القوات الأميركية التي تتعاون مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، في محاربة الإرهاب وتأمين الحدود.
وأكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص المشترك على أمن البلدين الشقيقين واستمرار تعاونهما من أجل خفض التصعيد الإقليمي وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وكان الأردن دان الهجوم الإرهابي داخل أراضيه وأعرب عن تعازي المملكة إلى الولايات المتحدة بضحايا الهجوم وتمنياته للجرحى بالشفاء.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 21:40:05

MENAFN01022024000117011021ID1107795449

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