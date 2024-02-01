وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 30 كانون الثاني (بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين.
وأكد وزير الخارجية العراقي إدانة العراق الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً متقدماً على الحدود الأردنية السورية أول من أمس، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين من القوات الأميركية التي تتعاون مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، في محاربة الإرهاب وتأمين الحدود.
وأكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص المشترك على أمن البلدين الشقيقين واستمرار تعاونهما من أجل خفض التصعيد الإقليمي وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وكان الأردن دان الهجوم الإرهابي داخل أراضيه وأعرب عن تعازي المملكة إلى الولايات المتحدة بضحايا الهجوم وتمنياته للجرحى بالشفاء.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 21:40:05
MENAFN01022024000117011021ID1107795449
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