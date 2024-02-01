الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان 10 سنوات

الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان 10 سنوات
التاريخ
2/1/2024 2:45:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة.
وقال حزب حركة إنصاف الباكستاني إن المحكمة الخاصة أدانت خان 71 عاما، بنشر محتويات برقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.
كما حكم على وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي بالسجن 10 سنوات في نفس القضية.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
30/01/2024 20:59:39
MENAFN01022024000117011021ID1107795448
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