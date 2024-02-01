الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان 10 سنوات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة.

وقال حزب حركة إنصاف الباكستاني إن المحكمة الخاصة أدانت خان 71 عاما، بنشر محتويات برقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.

كما حكم على وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي بالسجن 10 سنوات في نفس القضية.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

30/01/2024 20:59:39