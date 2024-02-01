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روسيا : استبدال التحقيق بالعقاب الجماعي على الأنروا قرار خاطئ

2/1/2024 2:45:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 30 كانون الثاني (بترا)-طالبت روسيا، اليوم الثلاثاء، بضرورة التحقيق في مزاعم مشاركة بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في هجوم السابع من تشرين الثاني على إسرائيل، مبينة أن استبدال التحقيق بالعقاب الجماعي على الوكالة قرار خاطئ.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: خلال مؤتمر صحفي :"يجب النظر في مثل تلك الاتهامات، في حال وجودها، استبدال التحقيق بعقاب جماعي، قرار خاطئ، لافتا الى أن روسيا تأمل بأن تثير الأمم المتحدة هذه القضايا في إطار اتصالاتها مع ممثلي إسرائيل".
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية تعليق تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بأن أفرادا منها شاركوا في ذلك الهجوم.
--(بترا)
ب ع/ب ع/ ع ط
30/01/2024 20:58:32

MENAFN01022024000117011021ID1107795447

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