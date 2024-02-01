روسيا : استبدال التحقيق بالعقاب الجماعي على الأنروا قرار خاطئ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 30 كانون الثاني (بترا)-طالبت روسيا، اليوم الثلاثاء، بضرورة التحقيق في مزاعم مشاركة بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في هجوم السابع من تشرين الثاني على إسرائيل، مبينة أن استبدال التحقيق بالعقاب الجماعي على الوكالة قرار خاطئ.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: خلال مؤتمر صحفي :"يجب النظر في مثل تلك الاتهامات، في حال وجودها، استبدال التحقيق بعقاب جماعي، قرار خاطئ، لافتا الى أن روسيا تأمل بأن تثير الأمم المتحدة هذه القضايا في إطار اتصالاتها مع ممثلي إسرائيل".
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية تعليق تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بأن أفرادا منها شاركوا في ذلك الهجوم.
--(بترا)
ب ع/ب ع/ ع ط
30/01/2024 20:58:32
MENAFN01022024000117011021ID1107795447
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