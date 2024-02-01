المناصير تبدأ شراكات استراتيجية مع دبليو موتورز الإماراتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- شاركت مجموعة المناصير في اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية والذي عقد في البحرين، بهدف بحث آخر المستجدات ومناقشة المشاريع الصناعية ليتم التوافق عليها بين الدول الأعضاء وهي الأردن والإمارات ومصر والبحرين، فيما تم اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكات.

وخلال الاجتماع، قامت مجموعة المناصير بتوقيع اتفاقية شراكة مع دبليو موتورز – الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع سيارات فاخرة عالية الأداء في الشرق الأوسط ومقرها دبي، حيث تعد دبليو موتورز شريكاً استراتيجياً لعلامة نيوتن موتورز، وهي شركة تتميز في مجال الطاقة الخضراء والتي تلتزم بتقديم سيارات كهربائية فاخرة موجهة لعناية الركاب وتوفير حلول طاقة صديقة للبيئة لعملائها في جميع أنحاء العالم.

كما يتمركز مقر شركة نيوتن موتورز في دبي - الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك مرفقاً كاملاً لتجميع المركبات في أبوظبي.

وبموجب هذه الاتفاقية والتي تم توقيعها من قبل، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة المناصير، عبدالرحمن عبيد، و الرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز، رالف دباس، ستكون مجموعة المناصير الوكيل الحصري لكل من علامتي دبليو ونيوتن في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك من خلال استخدام مرافق المجموعة لعمليات تجميع السيارات ومن ثم عمليات التصنيع لسيارات العلامتين التجاريتين الجديدتين، وذلك بفضل قوة تواجد المناصير وخبرتها في سوق الأردن، والتزامها بتقديم حلول صديقة للبيئة تجمع ما بين الابتكار والرفاهية.

وأكد عبيد، أهمية مشاركة مجموعة المناصير وتمثيل الأردن في اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية وأن نكون جزءاً من أطراف تطوير الصناعات في الأردن والمنطقة، مضيفا "نؤمن بدورنا في تمكين القطاع الصناعي".

وقال إن توقيع هذه الشراكة الجديدة مع نيوتن موتورز المتميزة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية نتاجاً للرؤى والتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدان الشقيقة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها ومواجهة التحديات، مشيرا الى ان هذه الخطوة ليست الاولى التي تستثمر فيها مجموعة المناصير، في عالم تكنولوجيا السيارات الكهربائية والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وركائزها المهمة في النمو الاقتصادي وجودة الحياة والاستدامة.

من جهته بين دباس، أن اختيار مجموعة المناصير لتكون الذراع الأقوى والداعم الرئيس للشركة في الأردن والمنطقة جاء نظراً لامتلاكها المعرفة السوقية الكافية وتوفر المرافق الأساسية لديها لهذه الشراكة، مؤكدا أهمية المضي قدماً لمباشرة تنفيذ هذه الشراكة التي حظيت بتوصية ومباركة اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية لتكون من المشاريع ذات الأولوية، كونها واحدة من المشاريع الخضراء التي تحقق تطلعات الجانبين نحو البيئة المستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة المناصير قامت بعقد شراكة أخرى ضمن مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية في البحرين، وهي اتفاقية تفاهم مع البا – البحرين بهدف توريد مادة السيليكا وإحلال الواردات في الأردن.

--(بترا)

ر ش/ب ع/ ع ط

30/01/2024 20:53:57