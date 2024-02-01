المناصير تبدأ شراكات استراتيجية مع دبليو موتورز الإماراتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- شاركت مجموعة المناصير في اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية والذي عقد في البحرين، بهدف بحث آخر المستجدات ومناقشة المشاريع الصناعية ليتم التوافق عليها بين الدول الأعضاء وهي الأردن والإمارات ومصر والبحرين، فيما تم اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكات.
وخلال الاجتماع، قامت مجموعة المناصير بتوقيع اتفاقية شراكة مع دبليو موتورز – الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع سيارات فاخرة عالية الأداء في الشرق الأوسط ومقرها دبي، حيث تعد دبليو موتورز شريكاً استراتيجياً لعلامة نيوتن موتورز، وهي شركة تتميز في مجال الطاقة الخضراء والتي تلتزم بتقديم سيارات كهربائية فاخرة موجهة لعناية الركاب وتوفير حلول طاقة صديقة للبيئة لعملائها في جميع أنحاء العالم.
كما يتمركز مقر شركة نيوتن موتورز في دبي - الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك مرفقاً كاملاً لتجميع المركبات في أبوظبي.
وبموجب هذه الاتفاقية والتي تم توقيعها من قبل، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة المناصير، عبدالرحمن عبيد، و الرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز، رالف دباس، ستكون مجموعة المناصير الوكيل الحصري لكل من علامتي دبليو ونيوتن في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك من خلال استخدام مرافق المجموعة لعمليات تجميع السيارات ومن ثم عمليات التصنيع لسيارات العلامتين التجاريتين الجديدتين، وذلك بفضل قوة تواجد المناصير وخبرتها في سوق الأردن، والتزامها بتقديم حلول صديقة للبيئة تجمع ما بين الابتكار والرفاهية.
وأكد عبيد، أهمية مشاركة مجموعة المناصير وتمثيل الأردن في اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية وأن نكون جزءاً من أطراف تطوير الصناعات في الأردن والمنطقة، مضيفا "نؤمن بدورنا في تمكين القطاع الصناعي".
وقال إن توقيع هذه الشراكة الجديدة مع نيوتن موتورز المتميزة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية نتاجاً للرؤى والتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدان الشقيقة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها ومواجهة التحديات، مشيرا الى ان هذه الخطوة ليست الاولى التي تستثمر فيها مجموعة المناصير، في عالم تكنولوجيا السيارات الكهربائية والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وركائزها المهمة في النمو الاقتصادي وجودة الحياة والاستدامة.
من جهته بين دباس، أن اختيار مجموعة المناصير لتكون الذراع الأقوى والداعم الرئيس للشركة في الأردن والمنطقة جاء نظراً لامتلاكها المعرفة السوقية الكافية وتوفر المرافق الأساسية لديها لهذه الشراكة، مؤكدا أهمية المضي قدماً لمباشرة تنفيذ هذه الشراكة التي حظيت بتوصية ومباركة اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية لتكون من المشاريع ذات الأولوية، كونها واحدة من المشاريع الخضراء التي تحقق تطلعات الجانبين نحو البيئة المستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة المناصير قامت بعقد شراكة أخرى ضمن مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية في البحرين، وهي اتفاقية تفاهم مع البا – البحرين بهدف توريد مادة السيليكا وإحلال الواردات في الأردن.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ ع ط
30/01/2024 20:53:57
MENAFN01022024000117011021ID1107795446
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