تونس: تمديد حالة الطوارىء إلى نهاية العام

تونس: تمديد حالة الطوارىء إلى نهاية العام
التاريخ
2/1/2024 2:45:56 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 30 كانون الثاني (بترا)- أعلنت السلطات التونسية عن تمديد حالة الطوارىء وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 31 كانون الثاني الحالي و حتى 31 كانون الأول 2024.
وأوضحت السلطات، أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر الصادر اليوم الثلاثاء، عن الرئيس قيس سعيد والذي صدر في الجريدة الرسمية.
--(بترا)
ض ع/ب ع / ع ط
30/01/2024 20:50:24
MENAFN01022024000117011021ID1107795445
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