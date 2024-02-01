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تونس: تمديد حالة الطوارىء إلى نهاية العام

2/1/2024 2:45:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

تونس 30 كانون الثاني (بترا)- أعلنت السلطات التونسية عن تمديد حالة الطوارىء وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 31 كانون الثاني الحالي و حتى 31 كانون الأول 2024.
وأوضحت السلطات، أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر الصادر اليوم الثلاثاء، عن الرئيس قيس سعيد والذي صدر في الجريدة الرسمية.
--(بترا)
ض ع/ب ع / ع ط
30/01/2024 20:50:24

MENAFN01022024000117011021ID1107795445

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