تونس: تمديد حالة الطوارىء إلى نهاية العام

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 30 كانون الثاني (بترا)- أعلنت السلطات التونسية عن تمديد حالة الطوارىء وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 31 كانون الثاني الحالي و حتى 31 كانون الأول 2024.

وأوضحت السلطات، أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر الصادر اليوم الثلاثاء، عن الرئيس قيس سعيد والذي صدر في الجريدة الرسمية.

--(بترا)

ض ع/ب ع / ع ط

30/01/2024 20:50:24