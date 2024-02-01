فعاليات تهنىء بعيد ميلاد الملك وتحتفي بإنجازات الوطن

MENAFN - Jordan News Agency)

محافظات 30 كانون الثاني (بترا)- هنأت فاعليات رسمية وحزبية جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الـ62، وذكرى مرور 25 عاما على جلوس جلالته على العرش.

واحتفى المشاركون بالإنجازات التي حققها الوطن في عهد جلالة الملك على الصعد كافة، مؤكدين العزم على مواصلة مسيرة العمل والبناء تحت قيادة جلالته.

وقال حزب التيار الوطني الأردني، في بيان، إن هذه الذكرى تأتي في وقت يزداد فيه الأردن منعة وصموداً، وقُدرة على تحويل التحديات إلى فرص، ضمن منظومة عمل إصلاحي تراكمي منهجي برامجي يُرسّخ نهج حكم الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون.

وأضاف أن الأردنيين يواصلون بقيادة جلالة الملك الحكيمة، مسيرة البناء والتقدم عاقدين العزم أن يبقى الأردن أنموذجا للعطاء والإنجاز والوحدة الوطنيّة والعيش المشترك.

وأكد الحزب الالتفاف خلف جهود جلالته في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأقام المجلس المحلي لمركز أمن مادبا الشرقي، بهذه المناسبة، فعالية خطابية، بعنوان"مادبا مدينة السلام والمحبة والوئام".

واستذكر محافظ مادبا نايف الهدايات، الإنجازات التي تحققت على مدى 25 عاما مضت من عهد جلالته، ومن أهمها التطور الذي شهدته المملكة في التحديث السياسي والاقتصادي، والمراحل التي اجتازها الأردن بكل اقتدار وسط إقليم مضطرب.

وقال مدير شرطة مادبا، العميد منتصر عبيدات، إن الأدرن بقيادة جلالة الملك، حقق إنجازات عدة، واستطاع أن يحتل مكانة إقليمية ودولية، حاملا رسالة الثورة العربية الكبرى وبقي الوطن المنتمي لأمته، وهذا ما تجلى خلال العدوان على قطاع غزة والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

من جهته أكد سليمان أبو غيث في كلمة باسم المجلس، أن جلالة الملك بقي على الدوام الداعم والنصير للقضية الفلسطينية، مثلما ألقى الشاعر ابراهيم الرواحنة قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

كما استضافت مادبا اليوم بمناسبة أسبوع الوئام العالمي الذي يتزامن مع عيد ميلاد جلالة الملك مفتي مادبا يوسف أبو حسين، والأب معين الحلو، للحديث عن التسامح والحوار بين الأديان ورسالة عمان، وجهود جلالة الملك في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات.

ونظمت مديرية تربية السلط، فعالية في مدرسة صبحي خالد الحاج حسن الأساسية المختلطة بهذه المناسبة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة.

وقالت الشخاترة: إن أبناء الأسرة التربوية في المديرية آثروا الاحتفال وترجمة الانتماء والولاء لهذا الوطن بالأفعال لا بالأقوال، بزراعة الأشجار في حديقة هذا الصرح التربوي.

وعبر مديرا إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور أجمل الطويقات، وتربية السلط الدكتور حرب الحجاج، عن اعتزاز الأسرة التربوية باللقاء في هذا الصرح العلمي بمناسبة عزيزة على قلب كل مواطن في هذا الوطن الغالي، ألا وهي عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وافتتحت الشخاترة معرضا تراثيا، وألقت الطالبتان رانيا أبو حويلة، ورنيم أبو هزيم قصيدتين تحدثتا عن الوطن والإنجازات التي تحققت في عهد القيادة الهاشمية.

وهنأ رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتورة رويدا المعايطة، ورئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد وأعضاء الهيئتين التدريسية والطلبة اليوم، جلالة الملك بعيد ميلاده الـ62.

وأكدوا أن جامعة اليرموك تنظر بعين الفخر والاعتزاز لمسيرة جلالته الزاخرة في خدمة الوطن، ومسيرة عنوانها العمل والعطاء والإنجاز والهمة العالية، التي قادت الوطن وأبناءه لنهضة شاملة سياسيا وتعليميا واجتماعيا واقتصاديا وإداريا.

وأشادوا بمواقف جلالة الملك، تجاه القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتاجها القدس الشريف، ودور جلالته في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومساعيه واتصالاته الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان على الأهل في قطاع غزة.

--(بترا)

ع ح /ج ب/أع/ ع ط

30/01/2024 20:49:23