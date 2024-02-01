ورشة تناقش أثر التكافل التعاوني في الحد من آثار التغير المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 30 كانون الثاني ( بترا )- عقدت في قاعة محطة الريان الزراعية بلواء الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بتمويل من الحكومة الألمانية.
وأكد مساعد مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم، خلال الورشة التي حضرها مزارعون وادارتها مديرة المشاريع والتنمية الريفية بالمديرية المهندسة لمياء ابو صهيون، أهمية الورشات التي تسهم في رفع الوعي لدى المزارعين بضرورة تجنب الانعكاسات السلبية التي يواجهونها إثر التغير المناخي، وتحديدا المخاطر الزراعية واستراتيجيات التخفيف منها.
بدوره، عرض مستشار المشروع الدكتور محمد العوايدة، لتداعيات التغير المناخي على القطاع الزراعي وأثره على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أهمية التمويل والتكافل التعاوني في التخفيف من المخاطر الزراعية الناتجة عن تغير المناخ ومظاهره في الأردن وتأثيره على الموارد المائية والزراعية وإجراءات مواجهتها والحد من آثارها وأهمية التأمين الزراعي والتكافل التعاوني وصندوق التكافل كأدوات للحد من المخاطر.
وأشار إلى أن المخاطر الزراعية المرتبطة بالمناخ لا يُغطيها سوق التأمين في الأردن، مبينا أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية يُغطي نسبة من الخسائر وأن للتأمين وتمويل المخاطر دوراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود من خلال الحد من نقاط الضعف في مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية ومخاطر الكوارث.
واستعرض المهندس اسامة غنيمات من صندوق إدارة المخاطر الزراعية، آليات عمل الصندوق وطبيعة المخاطر الزراعية الناجمة عن تغير المناخ وإدارة المخاطر الزراعية وأهداف الصندوق.
وأوضح كيفية معرفة المخاطر الزراعية المحتملة وسبل تجنبها كالمخاطر الاقتصادية وتقلبات أسعار المحاصيل ومدخلات الإنتاج والتقلبات في إنتاجية المحاصيل الزراعية.
من جهتهم، أشاد المزارعون بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مثل هذه الورشات التدريبية لرفع مستوى التوعية لدى المزارعين بكيفية تجنب مخاطر التغير المناخي والآليات المتبعة لتجاوزها .
-- ( بترا )
أ غ / ب ع/ ع ط
30/01/2024 20:48:59
MENAFN01022024000117011021ID1107795443
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