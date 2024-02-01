ورشة تناقش أثر التكافل التعاوني في الحد من آثار التغير المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 30 كانون الثاني ( بترا )- عقدت في قاعة محطة الريان الزراعية بلواء الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بتمويل من الحكومة الألمانية.

وأكد مساعد مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم، خلال الورشة التي حضرها مزارعون وادارتها مديرة المشاريع والتنمية الريفية بالمديرية المهندسة لمياء ابو صهيون، أهمية الورشات التي تسهم في رفع الوعي لدى المزارعين بضرورة تجنب الانعكاسات السلبية التي يواجهونها إثر التغير المناخي، وتحديدا المخاطر الزراعية واستراتيجيات التخفيف منها.

بدوره، عرض مستشار المشروع الدكتور محمد العوايدة، لتداعيات التغير المناخي على القطاع الزراعي وأثره على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أهمية التمويل والتكافل التعاوني في التخفيف من المخاطر الزراعية الناتجة عن تغير المناخ ومظاهره في الأردن وتأثيره على الموارد المائية والزراعية وإجراءات مواجهتها والحد من آثارها وأهمية التأمين الزراعي والتكافل التعاوني وصندوق التكافل كأدوات للحد من المخاطر.

وأشار إلى أن المخاطر الزراعية المرتبطة بالمناخ لا يُغطيها سوق التأمين في الأردن، مبينا أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية يُغطي نسبة من الخسائر وأن للتأمين وتمويل المخاطر دوراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود من خلال الحد من نقاط الضعف في مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية ومخاطر الكوارث.

واستعرض المهندس اسامة غنيمات من صندوق إدارة المخاطر الزراعية، آليات عمل الصندوق وطبيعة المخاطر الزراعية الناجمة عن تغير المناخ وإدارة المخاطر الزراعية وأهداف الصندوق.

وأوضح كيفية معرفة المخاطر الزراعية المحتملة وسبل تجنبها كالمخاطر الاقتصادية وتقلبات أسعار المحاصيل ومدخلات الإنتاج والتقلبات في إنتاجية المحاصيل الزراعية.

من جهتهم، أشاد المزارعون بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مثل هذه الورشات التدريبية لرفع مستوى التوعية لدى المزارعين بكيفية تجنب مخاطر التغير المناخي والآليات المتبعة لتجاوزها .

-- ( بترا )

أ غ / ب ع/ ع ط

30/01/2024 20:48:59