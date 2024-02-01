حملة لتنظيف جوف البحر بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 30 كانون الثاني (بترا) أمين المعايطة- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الثلاثاء، حملة لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئين الشمالي والأوسط.

ونفذت الحملة التي شارك بها 110 غطاسين و12 قاربا، بالتعاون مع محافظة العقبة، والقوة البحرية، والزوارق الملكية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية الدفاع المدني، وجمعية العقبة للغوص، والفريق الأزرق، ومحطة العلوم البحرية، بهدف المحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، أن الحملة تأتي ضمن أجندة الفعاليات البيئية للعام الحالي التي تتضمن 24 حملة لتنظيف لجوف البحر في الشاطئ الشمالي والأوسط والجنوبي، و24 نشاطا توعويا بيئيا، يستهدف طلبة المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لتوعية زوار شواطئ العقبة بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

وأشار الفايز إلى أن تعاون السلطة مع الجهات الرقابية البيئة في تطبيق التعليمات الناظمة والرادعة على المخالفين، والالتزام بنظافة الشواطئ، والحفاظ على تنوع مياه البحر الأحمر في شاطىء العقبة والشعب المرجانية التي تمتاز بها، معربا عن شكره وتقديره للمشاركين في حملة تنظيف جوف البحر من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

بدوره، قال مدير محمية العقبة البحرية، ناصر الزوايدة، أن الفرق المشاركة بالحملة استخرجت 117 كيس نفايات بلغ وزنها 600 كيلوغرام من النفايات الراكدة، غالبيتها من قوارير مشروبات غازية ومياه معدنية.

من جهته أكد رئيس جمعية العقبة للغوص، خماش ياسين، أن الحفاظ على نظافة مواقع الغوص هو أولوية سياحية وبيئية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود للمحافظة على نظافة البيئة البحرية في خليج العقبة التي تزخر بشعب مرجانية مميزة على مستوى العالم.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ ع ط

30/01/2024 19:47:32