حملة لتنظيف جوف البحر بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 30 كانون الثاني (بترا) أمين المعايطة- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الثلاثاء، حملة لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئين الشمالي والأوسط.
ونفذت الحملة التي شارك بها 110 غطاسين و12 قاربا، بالتعاون مع محافظة العقبة، والقوة البحرية، والزوارق الملكية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية الدفاع المدني، وجمعية العقبة للغوص، والفريق الأزرق، ومحطة العلوم البحرية، بهدف المحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، أن الحملة تأتي ضمن أجندة الفعاليات البيئية للعام الحالي التي تتضمن 24 حملة لتنظيف لجوف البحر في الشاطئ الشمالي والأوسط والجنوبي، و24 نشاطا توعويا بيئيا، يستهدف طلبة المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لتوعية زوار شواطئ العقبة بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.
وأشار الفايز إلى أن تعاون السلطة مع الجهات الرقابية البيئة في تطبيق التعليمات الناظمة والرادعة على المخالفين، والالتزام بنظافة الشواطئ، والحفاظ على تنوع مياه البحر الأحمر في شاطىء العقبة والشعب المرجانية التي تمتاز بها، معربا عن شكره وتقديره للمشاركين في حملة تنظيف جوف البحر من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.
بدوره، قال مدير محمية العقبة البحرية، ناصر الزوايدة، أن الفرق المشاركة بالحملة استخرجت 117 كيس نفايات بلغ وزنها 600 كيلوغرام من النفايات الراكدة، غالبيتها من قوارير مشروبات غازية ومياه معدنية.
من جهته أكد رئيس جمعية العقبة للغوص، خماش ياسين، أن الحفاظ على نظافة مواقع الغوص هو أولوية سياحية وبيئية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود للمحافظة على نظافة البيئة البحرية في خليج العقبة التي تزخر بشعب مرجانية مميزة على مستوى العالم.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ ع ط
30/01/2024 19:47:32
MENAFN01022024000117011021ID1107795442
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